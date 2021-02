Madonna usa filtro de Karen Kardasha e leva web à loucura

A cantora Madonna deixou os fãs brasileiros em êxtase ao postar um vídeo em suas redes sociais usando um filtro criado e popularizado pela personagem Karen Kardasha, criada e interpretada pelo modelo e ator Renato Shippee.

A pop star decidiu entrar no clima - e estilo - da conselheira mais debochada da web. Com a voz do filtro de Karen, ela mandou um recado para os fãs explicando os motivos de estar ausente da web ultimamente. "Faz um tempo que não falo diretamente com meus fãs e seguidores... Tirei um tempo para me preocupar com a minha aparência, eu nem estou tão bem assim, meu cabelo está uma bagunça, acho que coloquei muita sombra rosa", comentou em tom divertido, fazendo menção ao filtro de Karen Kardasha.

A cantora contou que está mergulhada no trabalho e isso tem lhe ocupado bastante: "Perdi noção da realidade porque tenho trabalhado muito na sala de edição e a luz não é muito boa lá, e não tenho tido muito tempo para colocar uma maquiagem ou uma roupa bonita porque estou focando no trabalho. Estou com saudades e estou trabalhando bastante para divulgar coisas fantásticas para vocês".

Os fãs brasileiros que seguem a conta de Madonna foram à loucura e passaram a marcar o perfil de Karen Kardasha nos comentários. Claro que tanto o criador quanto a criatura também ficaram extasiados ao ver a cantora usando o filtro que é marca registrada da Insta Celebrity. "Gente!!!! A @madonna me fazendo uma homenagem! Até com casaco de pele! Oi?????????", escreveu a personagem de Renato Shippee ao respostar o vídeo de Madonna em seu perfil.