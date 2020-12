Livro multimídia faz homenagem a Nazareno Tourinho

A união entre a inovação e uma obra de um artista clássico da dramaturgia paraense sempre pode render bons frutos. Isso aconteceu em 2012 com a montagem da peça “Nó de 4 Pernas”, feita pelo grupo 'Nós Encena', em sessões que levaram teatro e cinema aos palcos de Belém. A obra foi a primeira peça escrita pelo dramaturgo paraense Nazareno Tourinho, que faleceu em 2018.

Para comemorar o aniversário do autor, que aconteceria no dia 6 de dezembro, um bate-papo sobre o livro será realizado no domingo, dia 6, a partir das 15h, no canal do Youtube “Nó de 4 pernas: Teatro Multimídia”.

A experiência daquela montagem resultou em uma dissertação de mestrado que agora se transforma em livro digital com “Nó de 4 Pernas: a tessitura de uma experiência de teatro multimídia em Belém do Pará”, de Fábio Limah. Para falar sobre esse lançamento, o Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade Federal do Pará (PPGArtes/UFPA) realiza esse encontro com alguns diretores e pesquisadores da obra de Nazareno Tourinho.

O livro é resultado da dissertação de mestrado do pesquisador paraense Fábio Limah, orientada pela professora Bene Martins, como uma leitura sobre a montagem de texto homônimo do dramaturgo e escritor paraense. O livro apresenta, ainda, uma contextualização histórica tanto da dramaturgia de Nó de 4 Pernas quanto da trajetória de Nazareno Tourinho, que completaria 86 anos. Nazareno escreveu vários clássicos como “Severa Romana”, “Sonho de Uma Noite de Inverno” e “Cabanagem”.

Em 2012, Nazareno Tourinho não cobrou nada dos estudantes para montarem a peça. A única exigência foi que o grupo não mexesse no texto do autor, no resto eram livres para fazer o que quisessem. Fábio, que participou do processo de construção da peça, considera aquela montagem muito à frente do seu tempo. “Mudei para o Rio de Janeiro em 2016, percebo e assisto muita coisa extremamente parecida com o que fizemos em 2012. A produção amazônida é completamente antenada e a até à frente do eixo sul e sudeste”, declara.

Fábio também reforça a necessidade de se resgatarem os dramaturgos paraenses. “Eu vejo como extremamente necessária e imprescindível. “O Nazareno é um autor muito atemporal. Ele aborda temas como racismo, preconceito, desigualdade e hipocrisia religiosa. São textos extremamente atuais. O que foi escrito em 61 pode ser montado hoje como a história do ‘Nó de 4 pernas’ e você vê que não se defasou”, assegura.

Para a professora e coordenadora do grupo de pesquisa UFPA “Memórias da dramaturgia Amazônida: construção de acervo dramatúrgico”, Bene Martins, é imprescindível resgatar os autores antigos do teatro paraense, assim como divulgar autores novos. Bene foi a responsável pela organização de uma antologia com as peças de Nazareno Tourinho, a pedido do próprio dramaturgo. “Ele dizia que as peças preferidas dele eram as regionais, mas ele extrapola isso. Ele escrevia sobre as mazelas sociais, sempre trabalhou com as pessoas marginalizadas. A importância dele é inconfundível”, atesta.

Agende-se:

Lançamento do livro “Nó de 4 Pernas”

Data: domingo, 6/12, de 15h às 18h

Canal do projeto no Youtube