LISTA: filmes natalinos para assistir durante todo o mês de dezembro

1 - Um Castelo para o Natal

Para escapar de um escândalo, uma escritora viaja para a Escócia. Lá, ela se apaixona por um castelo, mas vai ter que encarar o proprietário do lugar, um duque ranzinza.

2 - A Felicidade não se Compra

George Bailey está prestes a se matar quando é salvo por Clarence, um espírito que é candidato a anjo. Ao longo da história, Clarence mostra como Bailey é importante na vida de várias pessoas e o convence a dar mais uma chance para a vida.

3 - Amor com Data Marcada

Cansados de estar sozinhos nos feriados, dois estranhos aceitam acompanhar um ao outro em todas as festas do ano. Tudo platônico, nada de sentimentos. Será que rola?

4 - Um Match Surpresa

Depois de encontrar o match perfeito, uma escritora decide atravessar o país e surpreender o pretendente no natal, mas quem leva uma surpresa é ela.

5 - Esqueceram de mim

Uma família inteira planeja passar o natal em Paris, porém, em meio às confusões de viagem, um dos filhos, com apenas 8 anos, é esquecido em casa. Assim, o garoto se vê obrigado a se virar sozinho e a defender a casa de dois ladrões.

6 - O Grinch

Um Grinch, que odeia o Natal, resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal.

7 - Tudo Bem no Natal que Vem

Um pai de família rica fica preso num loop temporal do dia 24 de dezembro - logo ele, que odeia o natal. Agora, esse homem rabugento vai aprender o que realmente importa.

8 - Um Duende em Nova Iorque

Um Duende mostra o Pólo Norte em crise após a constatação de que o espírito natalino está diminuindo. Inconformado, ele decide ir até a civilização e tentar descobrir o que está errado. Mas, o ajudante do Bom Velhinho descobre que nunca foi um duende e que, na verdade, é um humano. Dividido, o ex-elfo decide salvar o Natal a começar procurando pelo seu pai, um magnata da indústria editorial.

9 - Um Passado de Presente

Depois de ser transportado para os dias atuais, um cavaleiro medieval se apaixona por uma professora de ciências desiludida com o amor.

10 - O Natal da Cinderela

Apesar de ser constantemente humilhada pela madrasta fútil e as malvadas irmãs postiças, uma jovem aspirante a cantora acaba vivenciando um verdadeiro milagre de natal.

11 - Uma Segunda Chance para Amar

Kate trabalha como elfo em uma loja natalina. Ela enfrenta uma infindável maré de azar e decisões erradas, até que conhece Tom, que desafia sua descrente visão de mundo.

12 - A Princesa e a Plebeia

O primeiro filme da trilogia conta a história de um encontro do destino, em que uma confeiteira de Chicago e uma futura princesa descobrem que são idênticas e decidem trocar de lugar.

13 - A Estrela de Belém

Um burro sonhador faz amizade com animais divertidos nesta versão criativa da história do nascimento de Jesus.

14 - O Príncipe do Natal

Uma jovem jornalista recebe um belo presente de natal ao ser enviada para cobrir a história de um príncipe prestes a se tornar rei.

15 - Deixe a neve cair

Baseado no livro de John Green, Lauren Myracle e Maureen Johnson, a história se passa na véspera de natal, quando uma forte nevasca faz com que um grupo de amigos passe por aventuras, descobertas e muito romance.

16 - O Amor não Tira Férias

Cansadas de suas vidas, duas mulheres se conhecem pela internet e decidem trocar de casa durante as férias de Natal. Nessa aventura, elas acabam descobrindo quem são e algumas coisas sobre o amor.

17 - Um Natal Muito, Muito Louco

Decididos a não seguir a tradição de passar o natal em família, os Kranks decidem fazer algo diferente e compram passagens para comemorar a data no Caribe. Mas, como nada é tão simples, eles acabam desistindo e precisam organizar a ceia de natal para a família em menos de um dia.

18 - Duro de Matar

Quando terroristas invadem um prédio onde acontece uma festa de Natal, o policial John McClane não hesita em proteger todos e evitar que a festa acabe em uma grande tragédia.

19 - A Família Noel

Jules odeia as festas de fim de ano. Mas, quando seu avô fica doente, descobre o legado mágico da família e percebe que é o único que pode salvar o natal.

20 - O Natal Está no Ar

Depois de uma reviravolta, um pai solo e seus quatro filhos mimados são forçados a cortar despesas e repensar o que importa de verdade.

21 - Um Menino Chamado Natal

O determinado Nikolas queria encontrar o pai, mas acabou se deparando com uma terra mágica habitada por duendes - e retornará para casa com um presente incrível.

22 - Perfeita é a Mãe 2

A continuação do primeiro filme conta a história de três mulheres sobrecarregadas com as responsabilidades e desafios do natal que decidem se rebelar contra a obrigação e o pouco reconhecimento de garantir a festa perfeita para a família.

23 - Um Crush para o Natal

Cansado de ser julgado pela família por estar solteiro, Peter convence o melhor amigo Nick a fingir que é namorado dele na ceia de Natal. O plano vai por água abaixo quando a mãe de Peter convida o bonitão James para apresentar ao filho.

24 - Sintonizados no Amor

Amigos de longa data, Maggie e Jack apresentam um programa de rádio local e fingem ter um relacionamento no ar e na vida real para conquistar cada vez mais ouvintes.

25 - Uma Invenção de Natal

Desde que foi traído por seu aprendiz, a vida perdeu a graça para este fabricante de brinquedos. Mas a chegada de sua neta está prestes a mudar seu destino.

26 - Cartão de Natal

Para herdar a empresa da família, a socialite Ellen precisa visitar a cidadezinha de origem do pai. Lá, ela aprenderá a valorizar o altruísmo e o trabalho duro.

27 - Zoe e Raven: Os Doze Presentes de Natal

O Campo Brilhante se prepara para a comemoração do Natal. Zoe descobre um segredo de família. Gaby está nas mãos da nova chefe Mia.

28 - O Natal de Angela

Na igreja com a família na Véspera de Natal, Angela tem uma ideia extraordinária. Um conto comovente baseado numa história de Frank McCourt.

29 - Crônicas de Natal

Após causar um acidente com o trenó do Papai Noel, os irmãos Kate e Teddy embarcam em uma noite alucinante para tentar salvar o Natal.

30 - Missão Presente de Natal

Buscando ser promovida, Erica Miller viaja para uma base aérea no Pacífico a pedido de sua chefe, furando o Natal com sua família. No local, ela precisa decidir se a base será fechada para corte de custos ou não. Só que lá entra em conflito com o Capitão Andrew Jantz, um piloto que ama o Natal e tem como projeto, há anos, entregar presentes e suprimentos, de paraquedas, para os moradores das ilhas vizinhas.