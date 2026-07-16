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QUASE PARAENSE

Liniker curte noite em Belém e prestigia show de cantor paraense

Cantora marcou presença em apresentação de Lucas Castanha no Espaço Cultural Apoena

Hannah Franco

15 de julho de 2026 às 23:57

( Foto: Reprodução/Instagram )

A cantora Liniker aproveitou a noite da última terça-feira (15) para curtir a programação cultural de Belém. Durante a passagem pela capital paraense, ela foi vista no Espaço Cultural Apoena, na Avenida Duque de Caxias, onde acompanhou o show do cantor paraense Lucas Castanha.

Durante a noite, Liniker também dançou, aproveitou o show e atendeu fãs que estavam no local para fotos. O cantor paraense destacou a simpatia da cantora e contou que ela fez questão de parabenizá-lo pela apresentação.

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Os fãs paraenses terão uma nova oportunidade de ver a artista de perto ainda este ano. Liniker retorna à capital paraense no dia 19 de setembro de 2026, quando apresenta em Belém a turnê "Bye Bye Caju".

O espetáculo será realizado no Espaço Náutico Marine Club e marca a despedida do ciclo do álbum "Caju".

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