Liniker curte noite em Belém e prestigia show de cantor paraense

A cantora Liniker aproveitou a noite da última terça-feira (15) para curtir a programação cultural de Belém. Durante a passagem pela capital paraense, ela foi vista no Espaço Cultural Apoena, na Avenida Duque de Caxias, onde acompanhou o show do cantor paraense Lucas Castanha.
Durante a noite, Liniker também dançou, aproveitou o show e atendeu fãs que estavam no local para fotos. O cantor paraense destacou a simpatia da cantora e contou que ela fez questão de parabenizá-lo pela apresentação.
VEJA MAIS
Os fãs paraenses terão uma nova oportunidade de ver a artista de perto ainda este ano. Liniker retorna à capital paraense no dia 19 de setembro de 2026, quando apresenta em Belém a turnê "Bye Bye Caju".
O espetáculo será realizado no Espaço Náutico Marine Club e marca a despedida do ciclo do álbum "Caju".