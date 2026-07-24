Liniker compartilha fotos de viagem à Ilha do Marajó e encanta fãs

Cantora publicou registros da passagem pelo arquipélago paraense e compartilhou reflexão sobre a experiência na região

A cantora e compositora Liniker voltou a demonstrar o carinho que tem pelo Pará. Nesta quinta-feira (23), a artista publicou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram mostrando momentos da viagem pela Ilha do Marajó.

Nos registros, Liniker aparece em meio às paisagens naturais da região, além de compartilhar momentos de tranquilidade durante a estadia. Na legenda da publicação, a cantora fez uma reflexão inspirada pela experiência vivida no arquipélago.

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"Preciso te contar que nessa noite, quase às 03h da manhã, sentada na ponta do quintal de casa, no ponto que eu considero ser o mais próximo do mar, eu vi não só uma, mas algumas estrelas cadentes...", escreveu.

Ela esteve na ilha para acompanhar a programação do Festival Psica no Verão Amazônico, realizado nos dias 17 e 18 de julho, na Vila de Joanes. Antes da viagem ao Marajó, Liniker esteve em Belém, onde foi vista aproveitando a programação noturna da capital paraense.