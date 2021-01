Lexa posa de biquíni em cachoeira e arranca suspiros

De férias no Jalapão, Tocantins, Lexa tem atualizado as redes sociais com cliques da viagem e deixado os seguidores babando com o corpão da funkeira. Em uma das fotos publicadas na segunda-feira (18), a artista aparece de biquíni vermelho, relaxando em uma cachoeira.

"Apaixonada pelo Jalapão! Vocês precisam conhecer esse lugar.”, escreveu a cantora.

Já nesta terça-feira (19), o biquíni escolhido foi preto, que valorizou as curvas da musa.

Na caixa de comentários, os seguidores foram só elogios ao Jalapão e a Lexa. "Meu Tocantins é diferenciado", escreveu um. "Qual a receita para ficar bonita assim?", comentou outro. "Sereia", disse um terceiro. "Maravilhosa", completou outro fã.