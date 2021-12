Letitia Wright teria saído do universo Marvel por não ter tomado vacina, diz site

Após polêmica envolvendo a declaração anti-vacina de Letitia Wright, circula nos bastidores de “Pantera Negra: Wakanda Forever” que a atriz teria saído do elenco porque se recusa a tomar a vacina contra a covid-19. A vacinação é uma exigência do estúdio para estar no set.

A informação foi divulgada pelo site Giant Freaking Robot e circula por outros no mundo todo. Até o momento, a Marvel não se pronunciou sobre o assunto. De acordo com o portal, a história de que Letitia se machucou no set e por isso a produção teve que ser pausada, na verdade, é apenas uma versão não real do ocorrido.

Tudo começou em setembro, quando a estrela se posicionou publicamente contra a vacina. Na época, já circulava a fofoca de que Letitia estaria defendendo sua posição anti-vacina nos bastidores da produção.

No mês seguinte, a artista usou um versículo da Bíblia no instagram para dizer que toda essa história era falsa. Mas ela não explicou se havia tomado ou não a vacina.

"Deus abençoe todos vocês. É triste ter que me remeter à matéria publicada pelo The Hollywood Reporter em 6 de outubro de 2021. A matéria fala sobre minha conduta no set de Pantera Negra 2. Eu honestamente afirmo que isso é completamente falso. Qualquer um que me conheça ou que tenha trabalhado comigo sabe que trabalho incrivelmente duro no meu ofício e que meu foco sempre é fazer um trabalho impactante e inspirador. Esse tem sido e continuará sendo meu único foco. Continuarei segurando as mãos de Deus e na escritura de Isaías 54:17. Continuo focando na minha recuperação. Obrigada por suas orações. Continuarei a rezar para Deus por amor, paz e alegria para todos vocês. Deus abençoe, Letitia”.