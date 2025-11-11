Leandro Lima recebe alta após ingerir gasolina por acidente

O ator Leandro Lima recebeu alta após ter ficado em observação pela ingestão acidental de gasolina. O acidente ocorreu nessa segunda-feira, 10, enquanto ele transferia o combustível de sua moto para um carro através de uma mangueira.

Nas redes sociais, Leandro explicou aos fãs e seguidores como ocorreu o acidente: "Eu já tinha feito isso muitas vezes, passar gasolina de um tanque para o outro. Dessa vez, vi que o Fusca de casa estava sem gasolina e fui tirar a gasolina da moto para colocar no Fusca (...) Acabei ingerindo e engasgando com a gasolina, e aí ficou feio, me deu falta de ar."

"Vim ao hospital e eles preferiram me deixar em observação", completou. Leandro também esclareceu que ficou em observação para que os médicos confirmassem através dos exames se o combustível teria sido inalado ou digerido.

Na mesma noite, o ator foi liberado e brincou com a situação: "Fiz os exames, está tudo certo. Eu aconselho não beber nem etanol, nem metanol, nem gasolina, principalmente pelo hálito. Estou me sentindo o próprio Fusca, com esse cheiro de gasolina."