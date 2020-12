Lashana Lynch será a primeira mulher a interpretar 007

A atriz britãnica Lashana Lynch será a próxima protagonista da série "007". Ela vai substituir o ator Daniel Craig na telona.

Em entrevista à revista “Harper’s Bazaar“, a Lashana Lynch explicou que a personagem Nomi, será herdeira do título do agente James Bond, que irá se aposentar do serviço secreto britânico no último filme estrelado por Craig.

“Eu não quis perder a oportunidade quando vi o que Nomi poderia representar. Em cada projeto do qual faço parte, não importa o orçamento ou o gênero, a experiência preta que estou apresentando precisa ser 100% autêntica”, afirmou Lashana.