Las Cabaças se apresentam no Cena Agora Humor do Itaú Cultural

A companhia paraense Las Cabaças é uma das convidadas da programação cênica virtual "Cena Agora Humor - O Riso como Antídoto", do Itaú Cultural. O grupo se apresenta nesta quarta-feira (03) com a peça "O Contrato". O espetáculo é uma cena com pitadas de ironia em que as personagens Bifi conta a Quinan, que recebeu uma proposta irrecusável de comprar um terreno na floresta Amazônica, porém as terras já tem dono.

A companhia Las Cabaças é formada pela dupla Juliana Balsalobre e Marina Quinan, que juntas vêm realizando vários trabalhos na região oeste do estado no gênero da palhaçaria. As duas receberam o convite do Itaú Cultural para criar um trabalho inédito e que abordasse o cotidiano do local onde a companhia atua. Diante disso, a dupla resolveu criar uma cena que trata sobre questões ambientais e especulação imobiliária.

Segundo Juliana, o diálogo ocorre em meio a uma floresta seca quando vão falando sobre essa questão de moradia. O cenário também foi pensado para retratar o ambiente com imagens que passam ao fundo à medida que a conversa vai evoluindo. Há uma junção entre humor e crítica social.

O “Cena Agora Humor – O Riso como Antídoto” segue até este domingo, dia 5 de setembro, com convidados que mostram diferentes olhares, linguagens e plataformas de atuação. A ideia é provocar, com o riso, reflexões sobre questões atuais. Os artistas dos palcos apresentam números de até 15 minutos para fazer rir e pensar. O projeto tem como proposta exibir cenas inéditas. Na primeira edição, a temática foi “Encruzilhada Nordeste(s): (contra)narrativas poéticas”, e na segunda, “Arte & Ciência: corpxs reagentes, existências em crise”.

As exibições são sempre on-line e gratuitas, de quinta-feira a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, pela plataforma Zoom. Todas as apresentações são seguidas de conversas com os elencos e mediadores. Os ingressos devem ser reservados via Sympla – mais informações em www.itaucultural.org.br.

Data: quarta-feira (03)

Horário: às 20h

Pela plataforma Zoom. Ingressos via site Sympla.

Mais informações em: www.itaucultural.org.br