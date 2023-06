Kevin Spacey: julgamento por crimes sexuais começa no Reino Unido

O ator Kevin Spacey, 63 anos, está sendo julgado hoje, 28, em um tribunal de Londres por uma série de acusações de crimes sexuais. Este é o primeiro julgamento, e deve durar quatro semanas, no tribunal de Southwark Crown. Spacey é acusado de abusar de quatro homens entre os anos de 2001 e 2013, no entanto, o ator vencedor de Oscar nega. Saiba quais são as acusações.

Entre os crimes que Spacey está sendo acusado incluem ataques indecentes e sexuais, além de estupro, o que é grave e pode gerar uma pena máxima, de prisão perpétua.

Outros julgamentos

Em outubro de 2022 Kevin Spacey foi inocentado em um processo civil onde também era acusado de abuso sexual, por Anthony Rapp. O artista alegou que foi abusado sexualmente quando tinha 14 anos. Mas Kevin também nega esta acusação.