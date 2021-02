Karol Conká e Lucas Penteado selam a paz no ‘BBB21’: ‘Obrigado por me perdoar’

Karol Conká parece disposta a selar a paz com Lucas Penteado. Após os comentários agressivos direcionados ao ator e de conseguir fazer com que a maioria dos participantes o excluísse das atividades, a paranaense reconheceu os exageros e pediu desculpas ao artista.

Na tarde desta terça-feira (2), os dois resolveram colocar suas perspectivas em relação a tudo o que ocorreu desde a última festa. Ontem, a sister chegou a afirmar que não almoçaria na presença de Penteado.

“Não queria que você ficasse com a sensação de, quando você está na cozinha e eu chegar, você ficar com receio. Isso faz mal. Era só para aquele dia, só para o ontem”, disse Conká.

“Obrigado por me perdoar”, diz Karol Conká após papo com Lucas Penteado. O que vocês acharam disso #BBB21 #RedeBBB --> https://t.co/31HCC1YBRf pic.twitter.com/P3avV0hcHI — LeoDias (@euleodias) February 2, 2021

Lucas, por sua vez, não negou as atitudes impulsivas nos últimos dias e agradeceu à cantora e aos outros 'brothers' por estarem o ensinando sobre a vida durante o confinamento no reality show. “Se eu sair semana que vem ou daqui a 100 dias, você vai ver outro mano. Estou aprendendo muita coisa, mas não depende só de mim. Preciso que as pessoas gostem de mim. Mas, para isso, eu tenho que respeitá-las”.

“Aqui, todo mundo gosta de você”, garantiu Karol. “Estou com 35 anos. Na tua idade, eu errei muito. E está tudo bem. E vou continuar errando. Errei ao usar termos chulos para me direcionar a você. Não precisava tudo isso”, completou.