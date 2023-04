Justiça do Rio de Janeiro determina que Google exclua entrevista de Leticia Spiller que cita Melhem

A Justiça do Rio de Janeiro (RJ) determinou que o Google exclua todas as reportagens contendo a entrevista da atriz Leticia Spiller ao programa "Reclame na Play", de dezembro de 2020, quando ela fala sobre as acusações de assédio sexual de Marcius Melhem. A decisão partiu da A 21ª Câmara de Direito Privado do RJ e o não cumprimento em 48h acarretará em multa de R$ 10 mil por hora de atraso.

Na entrevista, durante o programa "Reclame na Play", a apresentadora Bruna Calmon cita as denúncias contra o Melhem e Spiller destaca que as mulheres que acusam o ator demoraram para denunciá-lo, sendo assim ele teria se tornado "o cara”. Letícia ainda teria alegado que conhece o ex-diretor de humor da Globo e que parecia ser uma pessoa "querida” e “de bom coração”.