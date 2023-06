Jornalista Leilane Neubarth, do GloboNews, comentou sobre o Dia do Orgulho e ganha apoio na internet

A apresentadora Leilane Neubarth, do Conexão GloboNews, viralizou na internet ao dar um recado importante aos telespectadores sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado nesta quarta-feira (28). Na fala, a jornalista destacou em primeira pessoa do plural, sobre a importância do respeito com a comunidade.



Assista ao vídeo:



“O que nós da comunidade LGBT+ queremos é apenas o direito de ser quem nós somos e que você respeite o nosso direito", afirmou Leilane ao vivo após a exibição de uma matéria que falava sobre registros de mudanças de sexo terem deborado desde 2018.Em 2021, Leilane ssumiu um namoro com gestora de projetos Gaia Maria. Nas redes sociais, o posicionamento da jornalista foi elogiado por muitos internautas. "Isso que queremos PRONUNCIAMENTOS EM REDE NACIONAL não fotinha no Twitter carregando bandeira", escreveu uma jovem. "que divaaaaaa, não sabia que ela era gls (e ela toda aliviada no fina", disse uma outra.