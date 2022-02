Jonas Esticado entra em clima de carnaval em Belém

O forrozeiro Jonas Esticado resolveu entrar no clima de carnaval. Depois de estourar com hits mais românticos como "Investe em mim" ele resolveu dar uma agitada no repertório e apresenta ao público nesta sexta-feira (18) a nova música "Vuco Vuco" com participação de Marcynho Sensação. A música ainda vem acompanhada de um clipe feito em Alagoas. Para conferir é só acessar as plataformas digitais.

E para saber dos detalhes do novo trabalho, da carreira e da relação do artista com o Pará, a reportagem de O Liberal fez uma entrevista exclusiva com o cearense. Ele disse que a nova música foge um pouco do que vem produzindo nos últimos tempos, pois "Vuco Vuco" tem uma pegada mais animada e tudo isso combina com o clima de carnaval.

"Dessa vez o público vai poder conferir uma pegada mais pra cima. E com um ritmo mais acelerado. É diferente do que venho produzindo", disse Jonas. E sobre a escolha de Marcynho Sensação, o cantor disse que ele tem tudo a ver com a energia do "Vuco Vuco".

“O Marcynho é uma pessoa que eu admiro muito. Esse cara que é um exemplo, um homem que luta com todas as forças pelos sonhos e que vem emplacando hit atrás de hit. Sou fã”, disse o artista.

O clipe foi gravado na praia do Francês, litoral Sul de Alagoas. Com cenas que enaltecem as belezas naturais alagoanas. Além dos artistas, o projeto visual que é dirigido por Ricardo Lagos, também conta com o casal de dançarinos Taynara Cabral e Thiago Barros.

A música é assinada por Jony Carvalho, Vitinho no Beat, Rafael Leal e Júnior Azevedo. Ela vem com batidas do forró pisadinha.

História com o Pará

Jonas falou durante a entrevista que tem uma relação de afeto pelo Pará, ele já fez vários shows pelo estado e tem um carinho especial pelo público e pela culinária paraense. "Quando eu passo pelo Pará tenho que tomar açaí. A vontade é de levar um isopor cheio, mas não dá, pois sempre estou indo de uma cidade para outra e vai estragar", disse.

O artista disse que já transitou por muitas cidades do estado e ressaltou que gostou da praia de Salinas. "Já andei por muitos lugares do Pará, mas lembro muito bem de Salinas", completou.

Jonas também já viveu momentos que não foram tão bons. No dia da morte de Marília Mendonça, ele estava em Santarém, para fazer show.

Como tudo começou

Desde a adolescência Jonas gostava de cantar, mas sempre de forma tímida, apenas em família. Até que ele foi recebendo incentivo e começou a cantar para o público. Durante as apresentações o público sempre pedia para dar mais uma “esticada” e a partir disso surgiu o nome artístico Jonas Esticado.

Natural da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, Jonas Esticado começou a carreira de cantor ainda na escola. Depois foi conquistando novos espaços, mas teve um momento em que precisou dividir a carreira de artista com a de ambulante, para ajudar no sustento da família.

Banda Zeit apresenta o single “Serena”

Depois de “Rua Sardenha” e “Plano Ideal”, a banda Zeit fecha a trilogia com a música “Serena”, que chega nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (18) com uma mistura de rock e carimbó. Junto dela, uma live session está prevista para ser divulgada, no mês de março, encerrando um ciclo.

Com raiz no rock, a Zeit vem experimentando tudo o que é pop. “Ela surgiu inicialmente voz e violão e, conforme eu fui construindo as guitarras, foi ganhando cara de carimbó, O que foi muito gostoso de perceber porque eu estava conseguindo chegar no som que estava sendo referência pra mim na época. Cheguei a comentar com a banda que meu sonho é ser uma mestra da guitarrada. Acho que a Zeit tinha a cara necessária para dar a pilha que a música precisava, e a voz do Giovanni é muito forte, acredito que conseguiu dar voz e essência pro que eu estava sentindo quando fiz a letra”, comenta Raíssa, compositora da música que fala sobre o fim de um relacionamento difícil.

O quarteto formado por Giovanni Zeit (voz e guitarra), Daniel Frazão (baixo), Melly Rossas (bateria) e Raíssa Coutinho (voz e guitarra), sempre flertam com ska, reggae e até sonoridades regionais como o carimbó, referência que foi usada por Raíssa para compor “Serena”.