Joaquim Lopes passa por cirurgia após infecção e faz alerta a seguidores: 'Dor inacreditável'

O ator e apresentador Joaquim Lopes revelou o susto que o fez passar por uma cirurgia após o aparecimento de uma infecção. Ainda internado, em um vídeo publicado neste domingo, 1º de setembro, ele atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Segundo o ator, tudo começou com um "machucadinho" no cotovelo, causado por um esbarrão enquanto ele estava em São Paulo. "Voltei para o Rio e vida normal", disse. O ferimento, no entanto, evoluiu para uma bursite olecraniana infectada, um quadro de infecção bacteriana."Eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria. Essa bactéria entrou, se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago", explicou o ator.Ao ir para o trabalho, Joaquim percebeu que o cotovelo estava inchado e sentiu uma "dor inacreditável": "Vim direto pro hospital e me internei, mas queria tomar antibiótico e ir embora", conta ele, que permanece na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro.