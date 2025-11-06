Capa Jornal Amazônia
Jennifer Lawrence diz por que não contou com coordenador de intimidade em filme com Pattinson

Inspirado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o filme acompanha Grace (Lawrence) e seu parceiro Jackson (Pattinson), que acabaram de se mudar para uma casa isolada no coração dos EUA

Estadão Conteúdo
fonte

Jennifer Lawrence (Divu)

Jennifer Lawrence, estrela do filme Morra, Amor, disse em entrevista ao podcast Las Culturistas que não contou com um coordenador de intimidade durante a filmagem das cenas de sexo com Robert Pattinson. Segundo a atriz, ela não sentiu necessidade de contar com um profissional com ela no set.

"Não tivemos um coordenador de intimidade, ou talvez tivemos mas não de verdade. Eu me senti muito segura com Rob", declarou ao programa. "Ele não é pervertido e é completamente apaixonado por Suki Waterhouse. Nós basicamente ficamos conversando sobre nossos filhos e relacionamentos, nunca houve nada estranho."

Inspirado no livro homônimo de Ariana Harwicz, o filme acompanha Grace (Lawrence) e seu parceiro Jackson (Pattinson), que acabaram de se mudar para uma casa isolada no coração dos EUA. Enquanto luta para manter sua sanidade após se tornar mãe, Grace começa a sentir as pressões da vida doméstica e a deixar um rastro de destruição em seu caminho. A direção é de Lynne Ramsay.

O filme, que estreou mundialmente no Festival de Cannes em maio, teve sua data de lançamento confirmada no Brasil: 20 de novembro nos cinemas, com exibição posterior na plataforma de streaming Mubi.

