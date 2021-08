Jacky Corrêa revela que é viciada em ficar nua

Jacky Corrêa, musa do Bahia e vice campeã do Musa do Brasileirão, posou sensual para uma campanha de lingeries e falou sobre sua vontade de posar nua novamente. Para ela se exibir é como um droga, um vício.

"Amo posar nua, é um vício. Tenho certeza que nasci para isso e me sinto poderosa nesses momentos, faz parte da minha essência. Além do mais, o que é bonito é para se mostrar e me dá muito tesão saber que sou desejada!", provocou.

A beldade revelou o convite para um reality show e está estudando a possibilidade de estampar novamente uma capa de revista masculina. "Recebi o convite para estar em um novo reality show e acredito que vai dar muito o que falar. Além do mais estou estudando a proposta de uma nova capa. Mas ainda não sei se é o momento", despistou.

Sobre o sucesso, a beldade ainda provocou as rivais: "Dizem que a vice é sempre melhor que a campeã. Quero ver as outras posarem nuas também para ver se elas estão com um corpo tão gostoso quanto o meu!", disparou aos risos.