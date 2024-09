Investigada por associação criminosa, advogada de Deolane se pronuncia

Após a repercussão da notícia de que Adélia Soares foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a defesa da advogada de Deolane Bezerra emitiu uma nota oficial sobre o caso. A advogada, especialista em Direito, está sendo investigada por associação criminosa e falsidade ideológica.

“Em resposta às recentes discussões feitas à Doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos referenciais e já tomou todas as providências legais cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, protegendo sua integridade e transação”, afirmou a assessoria jurídica de Adélia.

A equipe acrescentou: "As acusações contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que obteve seu nome de forma indevida e criminosa. A Doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suas contas."

Por fim, uma nota destacou o caráter da advogada: “É importante ressaltar que sua carreira e vida pessoal sempre foram pautadas pela ética e legalidade, repudiando qualquer conduta que vá contra esses princípios. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários”, concluiu o

De acordo com a investigação conduzida pela 9ª DP, do Lago Norte, Adélia teria se associado aos cidadãos chineses para abrir empresas de fachada, facilitando a exploração ilegal de jogos de azar no Brasil.

Segundo documentos apurados pela TV Globo, Adélia abriu uma empresa chamada Playflow, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. A Polícia Civil informou que a transação foi feita utilizando documentos falsos, registrados na junta comercial de Suzano, em São Paulo

A investigação teve início após um colaborador terceirizado da delegacia cair em um golpe e transferir cerca de R$ 1,8 mil para o “Jogo do Tigrinho”. Isso levou à descoberta de que instituições de pagamento estavam fraudando operações de câmbio, utilizando cadastros de pessoas falecidas para enviar dinheiro ao exterior.

Devido às suspeitas de crime financeiro, a investigação foi transferida para a Justiça Federal. Os agentes não informaram se o caso tem alguma ligação com a prisão de Deolane Bezerra, que é suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro por meio de práticas de jogos de azar. A influenciadora segue detida na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco.