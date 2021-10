Instituto Cultural Vale divulga projetos selecionados

O Edital Apoia divulgou os projetos selecionados que representam as manifestações culturais regionais brasileiras. A escolha foi realizada atrvés de um comitê técnico formado por consultores externos regionais e nacionais, e equipe do Instituto Cultural Vale. Ao todo, o edital recebeu inscrições de 2.639 projetos das regiões contempladas.

A iniciativa do Instituto Cultural Vale e de seus espaços culturais próprios - Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, Centro Cultural Vale Maranhão, Memorial Vale Minas Gerais e Museu Vale, destina R$1,6 milhão exclusivamente a projetos de profissionais de cultura nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Pará (R$ 400 mil para cada estado). O resultado, assim como mais informações sobre o edital, podem ser conferidos nos sites de cada um dos espaços culturais.

Além do Edital Apoia, o Instituto realizou duas Chamadas Culturais desde a sua criação, em 2020, para beneficiar projetos a serem patrocinados com recursos via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Chamada Instituto Cultural Vale tem divulgação de resultados prevista para o dia 30 de novembro. Com foco na criação de redes que fortalecem a Cultura, o Instituto também se uniu ao BNDES no projeto “Resgatando a História” ao lado da Ambev, da EDP, do Instituto Neonergia e da MRS Logística para investirem, juntos, R$ 200 milhões em projetos localizados em todas as regiões do país selecionados por meio de uma chamada pública.