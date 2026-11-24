Inscrições para concurso de causos do projeto 'Égua da Visagem' seguem abertas

Inscrições ocorrem até 18 de dezembro pela internet; dez histórias da tradição oral da Amazônia receberão R$ 100 e servirão de base para peça de teatro

Narrativas sobre encantados, visagens e fenômenos da cultura da Amazônia compõem a tradição oral transmitida entre gerações por moradores das margens dos rios e de comunidades do Pará. A partir desse repertório, surge o projeto “Égua da Visagem”, iniciativa que adapta relatos de comunidades para o palco por meio da combinação de contação de histórias, teatro de sombras e manipulação de bonecos.

A etapa inicial consiste em um concurso que convida moradores do Pará, de todas as idades, a enviarem relatos sobre visagens. As inscrições são sem custo e seguem abertas até o dia 18 de dezembro por meio do site bajara.com.br/concurso-eguadavisagem. Para efetivar a participação, o interessado deve gravar um vídeo narrando o acontecimento, publicar o arquivo na plataforma YouTube e preencher o formulário no endereço indicado.

A curadoria da iniciativa selecionará dez relatos, e cada autor escolhido receberá o valor de R$ 100. Além da premiação em dinheiro, os vídeos selecionados serão divulgados nas redes sociais do projeto e servirão de base dramatúrgica para a criação de um espetáculo de teatro de sombras.

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A iniciativa busca registrar narrativas presentes no imaginário do Pará, tratando a oralidade como instrumento para a transmissão de saberes, vivências e referências de identidade. Ao integrar os moradores à etapa de pesquisa, o projeto utiliza relatos de famílias e comunidades como matéria-prima para a construção de uma montagem cênica.

“O grande objetivo desse concurso é promover a cultura oral, incentivando as pessoas a contarem suas histórias e, ao mesmo tempo, possibilitando que esses relatos sejam registrados em formato digital, para que permaneçam ao longo do tempo. Existe o risco de que essa cultura, aos poucos, perca espaço. A urbanização, por exemplo, pode transformar nossa relação com o misterioso e com essas narrativas populares. Por isso, acredito que o projeto valoriza, promove e preserva essas histórias, mantendo seus registros vivos e presentes para as próximas gerações”, explicou Pedro de Barros, diretor-geral do projeto.

O “Égua da Visagem” consiste em uma montagem de teatro desenvolvida pela pedagoga, atriz, contadora de histórias e produtora Patrícia Branches, profissional que soma mais de 20 anos de atuação nas artes cênicas em Santarém e municípios vizinhos. A encenação parte da personagem Donlina, concebida pela artista durante suas pesquisas no Grupo Teatral Experiência. A figura conduz a dramaturgia ao narrar para a plateia causos transmitidos pela tradição das comunidades da região.

No palco, Donlina apresenta os relatos ao lado de uma estrutura de teatro de sombras confeccionada em madeira. Na tela, projetam-se as silhuetas de entidades e encantados, enquanto o boneco de pano Macaco Chico integra a cena e interage com a narradora e os espectadores.

“O propósito do Projeto Égua da Visagem é a valorização das histórias da Amazônia, das narrativas contadas pelo povo ribeirinho, alinhada à criação de um espetáculo encenado através do teatro de sombras. Que tem como narradora a "Donlina Silva", uma mulher ribeirinha afro-indígena, que conquista o público por seu jeito acolhedor, surpreendente, maternal e engraçado de contar histórias”, explicou Patrícia Branches, coordenadora do projeto.

A confecção dos elementos visuais da montagem reúne artistas e artesãos de Santarém, encarregados da produção da estrutura cênica, dos bonecos e das figuras de sombra. O cronograma de ações inclui ainda a realização de oficinas sem custo de teatro de sombras voltadas a artesãos e crianças, além de capacitação em acessibilidade e ensaios da equipe para a temporada.

A circulação prevê cinco sessões com entrada franca em escolas e equipamentos de cultura de Santarém e Belterra, programadas para ocorrer entre junho e julho de 2027. A programação contará com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atendimento ao público surdo.