O ex-jogador de futebol paraense Sócrates terá a trajetória retratada na série documental "Sócrates Brasileiro", produção Original Globoplay com estreia marcada para o dia 4 de dezembro. Dirigida por Walter Salles, a obra apresenta a história do atleta e sua relação com o contexto do país.
Dividida em cinco episódios, a produção é realizada pelo Globoplay em coprodução com a VideoFilmes e a Anonymous Content Brazil.
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Nascido na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, Sócrates viveu os primeiros anos no Pará antes de se mudar com a família para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde cresceu. Além da atuação nos gramados como meio-campista e treinador, formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo (USP).
Durante a década de 1980, destacou-se no futebol do país e assumiu a liderança da Democracia Corinthiana, movimento de autogestão e participação política organizado no Sport Club Corinthians Paulista entre 1982 e 1984, durante o período da ditadura militar no Brasil.