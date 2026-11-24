Paraense Sócrates ganha série documental dirigida por Walter Salles; veja

Produção Original Globoplay estreia em 4 de dezembro com cinco episódios e percorre a trajetória do atleta nascido em Belém no futebol e na medicina.

O ex-jogador de futebol paraense Sócrates terá a trajetória retratada na série documental "Sócrates Brasileiro", produção Original Globoplay com estreia marcada para o dia 4 de dezembro. Dirigida por Walter Salles, a obra apresenta a história do atleta e sua relação com o contexto do país.

Dividida em cinco episódios, a produção é realizada pelo Globoplay em coprodução com a VideoFilmes e a Anonymous Content Brazil.

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Nascido na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, Sócrates viveu os primeiros anos no Pará antes de se mudar com a família para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde cresceu. Além da atuação nos gramados como meio-campista e treinador, formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo (USP).