A cultura geek terá dois dias de programação em Belém com a realização do Geekzada 26.2, nos dias 12 e 13 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O festival terá shows de artistas nacionais do rap geek, entre eles MHRAP, Tauz, VG Beats, TK Raps e Éodan, além de concursos de cosplay, apresentações de K-pop e encontros com dubladores e criadores de conteúdo. A organização espera receber mais de 15 mil pessoas. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma AuraPass, que também reúne informações sobre a programação.
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Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o evento é organizado pela Aura Entretenimento e terá como uma das principais atrações o Anime Music Festival.
No sábado (12), estão previstas as apresentações de TK Raps, VG Beats e Tauz. Já no domingo (13), o público poderá acompanhar os shows de Éodan e MHRAP.
Festival terá concursos de cosplay e K-pop
O Geekzada 26.2 reunirá atividades relacionadas a diferentes manifestações da cultura pop. A programação inclui concursos de cosplay, apresentações de K-pop e encontros com dubladores e criadores de conteúdo.
A proposta é reunir admiradores de animes, jogos, música e outras produções do universo geek em atividades de entretenimento e interação.
A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, destacou o apoio à realização do festival e a utilização do Mangueirinho para receber programações voltadas ao público jovem.
“É muito importante apoiar eventos como o Geekzada, que movimentam a juventude, valorizam diferentes manifestações culturais e proporcionam momentos de lazer e integração para a população. O Mangueirinho é um espaço preparado para receber grandes programações, e ficamos felizes em contribuir para que Belém tenha eventos que aproximem o esporte, o entretenimento e a cultura”, afirmou.
Serviço:
- Geekzada 26.2 — Anime Music Festival
- Data: 12 e 13 de dezembro de 2026 (sábado e domingo).
- Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém.
- Programação musical:
- Sábado (12): TK Raps, VG Beats e Tauz.
- Domingo (13): Éodan e MHRAP.
- Outras atividades: encontros com dubladores e criadores de conteúdo, concursos de cosplay e apresentações de K-pop.