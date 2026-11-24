Belém recebe festival Geekzada 26.2 com MHRAP, Tauz e outros nomes do rap geek

Evento será realizado nos dias 12 e 13 de dezembro, no Mangueirinho, com shows, concursos de cosplay e apresentações de K-pop

Tauz, também conhecido como Player Tauz, é uma das atrações do evento geek realizado em Belém ( Foto: Divulgação )

A cultura geek terá dois dias de programação em Belém com a realização do Geekzada 26.2, nos dias 12 e 13 de dezembro, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O festival terá shows de artistas nacionais do rap geek, entre eles MHRAP, Tauz, VG Beats, TK Raps e Éodan, além de concursos de cosplay, apresentações de K-pop e encontros com dubladores e criadores de conteúdo. A organização espera receber mais de 15 mil pessoas. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma AuraPass, que também reúne informações sobre a programação.

VEJA MAIS

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o evento é organizado pela Aura Entretenimento e terá como uma das principais atrações o Anime Music Festival.

No sábado (12), estão previstas as apresentações de TK Raps, VG Beats e Tauz. Já no domingo (13), o público poderá acompanhar os shows de Éodan e MHRAP.

Festival terá concursos de cosplay e K-pop

O Geekzada 26.2 reunirá atividades relacionadas a diferentes manifestações da cultura pop. A programação inclui concursos de cosplay, apresentações de K-pop e encontros com dubladores e criadores de conteúdo.

A proposta é reunir admiradores de animes, jogos, música e outras produções do universo geek em atividades de entretenimento e interação.

A secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, destacou o apoio à realização do festival e a utilização do Mangueirinho para receber programações voltadas ao público jovem.

“É muito importante apoiar eventos como o Geekzada, que movimentam a juventude, valorizam diferentes manifestações culturais e proporcionam momentos de lazer e integração para a população. O Mangueirinho é um espaço preparado para receber grandes programações, e ficamos felizes em contribuir para que Belém tenha eventos que aproximem o esporte, o entretenimento e a cultura”, afirmou.

Serviço: