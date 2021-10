Humorista Paulo Vieira garante alugar casa em Belém para passar o Círio 2022

Quem também está encantado com a manifestação religiosa do Pará é o humorista Paulo Vieira, que participou de todos os dias de programação da Varanda de Nazaré e garantiu que estará em Belém nas próximas edições do Círio.

"Pode ter certeza que no próximo ano eu estarei aqui novamente e vou trazer a minha família toda, vou alugar uma casa em Belém nesse período", garante o artista.

Paulo junto com os demais convidados chegou a ir até ao palco e cantar "Romaria" ao lado de Fafá de Belém.