Humorista atrasa pensão alimentícia das filhas

Victor Sarro vive um imbróglio na Justiça com a ex-mulher Aline Finatti por conta da pensão alimentícia das duas filhas do ex-casal, Serena e Bela. Aline reclama para os mais próximos sobre os constantes atrasos e os valores pagos menos da metade do que foi acordado na separação.

Conforme publicou Fábia Oliveira, o processo está na Justiça há um ano e meio e, segundo fontes da coluna, Victor conseguiu fugir durante nove meses, mudando de endereço e sem revelar um local fixo para não receber a intimação judicial.

Victor paga as escolas e os planos de saúde das meninas, mas Aline pede o valor da pensão acordado para poder contratar uma pessoa que cuidasse das meninas, enquanto ela trabalhasse. Aline, que está casada com Camila Rossi, acredita que o ex está fazendo isso de pirraça, já que ele fala entre as pessoas conhecidas que a separação dos dois, depois de oito anos de relacionamento, aconteceu por causa da sua atual mulher.