Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em novembro

Mais um mês chega, e com ele várias expectativas para os âmbitos do amor e do sexo. Para ninguém ficar perdido(a), a astróloga Flávia Dias entrega as previsões e os dias mais quentes de cada representante do zodíaco para o período. Confira:

Novembro começa com a perspectiva de dar uma aliviada na tensão entre os planetas. Isso porque Mercúrio e Marte voltam ao movimento direto, colaborando para entendimento entre os pares.

Mercúrio sai do movimento retrógrado no dia 3/11, facilitando a comunicação entre as pessoas. Depois de dois meses retrógrado, é a vez de Marte retornar ao movimento direto no dia 13/11, ajudando na forma de expressar a vontade sexual.

Antes disso, entre os dias 6 e 13/11, Vênus em Libra se opõe a Marte, que continua no signo de Áries. Esse é um aspecto desafiador e emocionalmente desgastante, pois pede que se concilie desejos opostos dentro das relações. Porém, se o casal estiver disposto a investir em um bom entrosamento na cama, considerando a vontade de ambos, poderá ser um momento bem quente sexualmente.

Vênus em Libra até o dia 21/11 se sente estimulada com a beleza, elegância e gentileza, e busca reciprocidade nas relações: “Tem que ser bom para mim e para você”. Atitudes egoístas, deselegantes e ir direto ao ponto acabam com o seu tesão. Tanto o parceiro como o ambiente devem estar esteticamente alinhados e de acordo com o momento. Por outro lado, Marte em Áries é apressado e se deixa levar pelos impulsos. Quer a adrenalina, não importa que seja no banco de trás de um carro ou em uma suíte de luxo.

No dia 22/11, a energia de Vênus muda ao entrar em Escorpião. As emoções ficam intensas e a libido em alta. Em Escorpião, a sedução é misteriosa e sensual. Aqui o corpo fala mais do que as palavras. Apesar da sexualidade estar forte em Escorpião, uma transa casual não basta. Vênus nesse signo quer um parceiro de corpo e alma na hora da transa. Precisa de uma paixão ardente e exige entrega total. Se o casal tiver essa energia, a combinação de Vênus em Escorpião e Marte em Áries poderá abalar as estruturas.

Por outro lado, os relacionamentos que andam mornos ou que não tiverem uma química já no primeiro encontro podem ser rompidos prematuramente. De 24/11 a 1º/12, Vênus se opõe ao impaciente Urano. Essa configuração exige paciência para renovar relacionamentos que estão se arrastando ou para construir uma relação íntima até chegar a uma troca de almas. Relacionamentos que forem descartados nesse período podem não ter mais volta.

Áries

Marte volta do movimento direto no dia 13/11 e traz junto a autoconfiança no desempenho sexual. Depois desses 2 meses de reflexão – período que Marte ficou retrógrado -, chegou o momento de colocar em prática o que andou pesquisando na área. Mas não esqueça de considerar as preferências do parceiro nas suas fantasias. O período exige reciprocidade e atitudes elegantes. Depois do dia 22/11, estará mais propício para mergulhar intensamente em atitudes mais ousadas sexualmente.

Dias favoráveis: 8, 24 e 25

Touro

A libido de Touro poderá estar em baixa, afogada em um monte de caraminholas que nem ele sabe definir. Esse nativo é estável e quer garantias emocionais, um parceiro que o leve a transcender sexualmente. O que é bem interessante, já que o taurino é muito sensual e interessado nas sensações despertadas pelo toque. Até o dia 21/11, a sua preocupação estará focada em melhorar o seu desempenho entre quatro paredes. Depois dessa data, poderá entender que precisa de uma sintonia de alma com o parceiro para ter mais prazer na hora H.

Dias favoráveis: 1º, 10, 17 e 18

Gêmeos

Quer divertir-se, namorar e passear. Coisas que Gêmeos já tem predisposição e que estarão reforçadas pela passagem de Vênus por Libra até o dia 21. Mas para que tudo funcione bem entre quatro paredes, o geminiano deverá escutar mais o parceiro, dando atenção às suas fantasias. Esse nativo costuma falar bastante e escutar pouco, o que pode desequilibrar as relações. Considerar a vontade do outro pode trazer mais movimento a sua vida sexual. Depois do dia 22, sua energia estará mais concentrada nas obrigações diárias.

Dias favoráveis: 2, 11 e 12 e 21

Câncer

O canceriano pode estar num momento mais carente, priorizando mais a troca de carinho. Se rolar algo mais caliente, rolou. Para esquentar o encontro, o parceiro terá que agir com muito romantismo e demonstrações de afetividade. Escolha um ambiente acolhedor, onde se sinta à vontade e não esqueça de investir muito nas preliminares. Depois do dia 21, a tendência é que a sua libido suba e se sinta mais seguro para viver suas fantasias sexuais.

Dias favoráveis: 4, 14, 22 e 23

Leão

As trocas mentais serão afrodisíacas para o leonino. Para despertar sua libido, tem que haver um entrosamento de ideias e perspectiva de novas descobertas dentro do sexo. O feijão com arroz não satisfará o animado Leão, que buscará um parceiro que proponha novidades na área sexual. Quem está numa relação estável, deve investir na comunicação de seus desejos ao longo do dia para pegar fogo à noite. As relações desgastadas que não se equilibrarem até o dia 21/11 poderão chegar ao fim.

Dias favoráveis: 8, 24 e 25

Virgem

O metódico e tímido virginiano terá o impulso de aprofundar a intimidade com o parceiro por meio do sexo. O pragmatismo dará espaço para uma comunhão de almas. Só descarregar a energia sexual não contentará esse nativo. Com Vênus em Libra até o dia 21, o lado perfeccionista de Virgem poderá ser reforçado, já que o tesão estará ligado à beleza e elegância do parceiro e do ambiente. Planejar os mínimos detalhes de um encontro especial já será um afrodisíaco para esse nativo.

Dias favoráveis: 1º, 10, 17 e 18

Libra

Vênus em seu signo reforça o seu poder de sedução e atração, mas também a sua necessidade de ser aceito. A tendência é que se esforce demais para atender os desejos do parceiro e esqueça da sua satisfação na cama. O seu impulso é sempre fugir das situações que possam gerar conflitos. Use o seu charme e delicadeza para conduzir o parceiro a fazer o que você gosta. Tome a iniciativa, assumindo o comando no preparo de uma noite romântica. Isso poderá ser bem prazeroso.

Dias favoráveis: 2, 11, 12 e 21

Escorpião

Durante boa parte do mês, o escorpiano poderá estar mergulhado nas suas mágoas, o que impedirá que tenha uma vida sexual mais prazerosa. Procure superar esses sentimentos até o dia 22, data em que Vênus entrará em seu signo, resgatando a sua autoconfiança. Esse pode ser um bom período para transformar uma relação desgastada. Comemore esse recomeço com uma noite bem quente e intensa, como um escorpiano gosta. Se estiver solteiro, aproveite a energia venusiana para atrair alguém que sintonize com a sua profunda e intensa energia sexual.

Dias favoráveis: 4, 14, 22 e 23

Sagitário

Em movimento retrógrado até o dia 13/11, Marte fará com que Sagitário continue passando a limpo as suas atitudes na área sexual. A conclusão poderá ser que ter intimidade também é algo bem prazeroso. O desafio será equilibrar a sua necessidade de liberdade com um parceiro estável. Quem sabe a saída seja investir em alguém que tenha os mesmos interesses. Definir quem tem a ver com você pode ser bem mais prazeroso do que inventar performances mirabolantes na hora do sexo.

Dias favoráveis: 8, 24 e 25

Capricórnio

Até o dia 21, Capricórnio estará no controle das suas emoções, esforçando-se para manter a estabilidade e disfarçando as suas inseguranças na área sexual. Conflitos tendem a surgir, se você considerar apenas as suas preferências, pois o parceiro poderá se sentir insatisfeito sexualmente. Procure se abrir um pouco mais para novidades na hora da transa. Aproveite a entrada de Vênus em Escorpião para mudar e aprofundar a forma de se relacionar com o outro.

Dias favoráveis: 1º, 10, 17 e 18

Aquário

Vênus ativa ainda mais o seu desejo por experiências que tragam mais prazer na cama. Aqueles que tem um parceiro estável, terão que se esforçar para não deixar a relação cair na rotina. Lembre-se de que o seu interesse pelo outro começa pelo mental, ponto que estará reforçado até o dia 21/11, com a passagem de Vênus por Libra. Uma dica é estimular a relação com conversas apimentadas, troca de mensagens sugestivas e jogos sexuais. Sugira ao parceiro que lhe surpreenda com uma fantasia sexual.

Dias favoráveis: 2, 11 e 12 e 21

Peixes

Desejo por ter uma vida sexual mais intensa, madura e menos fantasiosa. O pisciano tem a tendência a passar mais tempo com seus sonhos do que na realidade. Agora é o momento de equilibrar isso. Invista em um ambiente sedutor, com música, óleos aromáticos e velas espalhadas. Peça uma massagem ao parceiro e perceba as sensações que são despertadas, entenda como o seu corpo reage. Depois troque de lugar com o parceiro e aproprie-se do seu poder de sedução.

Dias favoráveis: 4, 14, 22 e 23