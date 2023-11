Homem escala camarote em micareta para beijar ex-bbb Sarah Andrade; veja

Durante uma micareta em Florianópolis, a ex-bbb Sarah Andrade foi surpreendida quando um homem escalou a estrutura do camarote em que ela estava para beijá-la.

A brasiliense foi local com Sara Aline e Thaís Braz, também ex-realities.

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o esforço do rapaz para chegar até Sarah. Ele chega até o local em que a famosa estava e recebe um beijão daqueles. Na sequência, os dois parecem interagir de maneira rápida.

Nos últimos dias, Mark Zuckerberg apresentou uma nova rede social, intitulada Threads e causou um alvoroço entre os internautas. Diante da novidade, a influenciadora digital Sarah Andrade, compartilhou suas reflexões sobre a sobrecarga de informações que têm se acumulado na internet. A empresária também falou sobre a necessidade de parar, respirar e buscar um equilíbrio entre a vida virtual e o mundo real.Sarah expressou sua inquietação com a velocidade com que as informações se espalham nas redes sociais e o impacto que isso tem em nossa vida cotidiana, principalmente diante da avalanche de novidades, como a inteligência artificial e as constantes mudanças nas plataformas.“Eu sempre falo sobre viver a vida intensamente, porque eu vim nessa vida para viver e não para sobreviver. E as redes sociais estão colocando a gente apenas para sobreviver e entrar no mundo virtual assim”, disse Sarah.Para ela, observar a atual geração é uma grande preocupação, já que, ao contrário de seu tempo, muitas crianças e adolescentes optam por ficar dentro de casa, imersos em dispositivos eletrônicos, em vez de vivenciar experiências reais.

