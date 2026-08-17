Hayden Panettiere, atriz de ‘Heroes’ e ‘Pânico’, morre aos 36 anos

A atriz americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos neste domingo (16). Conhecida por papéis de destaque em produções como “Heroes”, “Nashville” e “Pânico”, a artista teve a morte confirmada pelo pai, Alan “Skip” Panettiere, em comunicado divulgado pela ABC News. A causa da morte não foi informada.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico da nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheciam e aos milhões que a acompanhavam nas telas”, afirmou o pai. A família pediu privacidade durante o período de luto.

Carreira começou na infância

Hayden Panettiere iniciou a carreira ainda criança. Aos quatro anos, foi escalada para a novela americana “One Life to Live”. Em 1998, aos nove anos, dublou Dot, uma jovem formiga, na animação “Vida de Inseto”, da Pixar. O trabalho também rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

Em 2000, participou de “Duelo de Titãs”, ao lado de Denzel Washington. O reconhecimento mundial, porém, veio em 2006, quando passou a interpretar Claire Bennet na série “Heroes”, da NBC. A personagem, uma líder de torcida com superpoderes, se tornou um dos principais papéis de sua carreira.

Anos depois, Hayden viveu a cantora country Juliette Barnes em “Nashville”. A atuação lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014. No cinema, a atriz também ficou conhecida pela franquia “Pânico”. Ela interpretou Kirby Reed em “Pânico 4”, de 2011, e voltou ao personagem em “Pânico VI”, lançado em 2023. Também participou de “As Apimentadas”.

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Problemas pessoais

Ao longo da vida, a atriz também falou abertamente sobre questões pessoais. Em seu livro de memórias, “This Is Me: A Reckoning”, Hayden abordou a fama desde a infância, a maternidade, a saúde mental, o vício em drogas e álcool e a morte do irmão mais novo, Jansen Panettiere, em 2023.

Hayden era mãe de Kaya Evdokia Klitschko, filha de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. A atriz havia cedido a guarda da menina ao pai enquanto enfrentava problemas relacionados à saúde mental e à dependência química.

Com mais de três décadas de carreira, Hayden Panettiere deixa trabalhos marcantes na televisão, no cinema e na música, especialmente em “Heroes”, “Nashville” e “Pânico”.

Último trabalho

A aparição mais recente de Hayden Panettiere foi no thriller psicológico “Sleepwalker”, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, ela interpreta uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)