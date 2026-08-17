Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Hayden Panettiere, atriz de ‘Heroes’ e ‘Pânico’, morre aos 36 anos

A artista teve a morte confirmada pelo pai, Alan “Skip” Panettiere, em comunicado divulgado pela ABC News.

Gabrielle Borges
fonte

A causa da morte não foi informada. (Reprodução)

A atriz americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos neste domingo (16). Conhecida por papéis de destaque em produções como “Heroes”, “Nashville” e “Pânico”, a artista teve a morte confirmada pelo pai, Alan “Skip” Panettiere, em comunicado divulgado pela ABC News. A causa da morte não foi informada.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico da nossa querida Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheciam e aos milhões que a acompanhavam nas telas”, afirmou o pai. A família pediu privacidade durante o período de luto.

Carreira começou na infância

Hayden Panettiere iniciou a carreira ainda criança. Aos quatro anos, foi escalada para a novela americana “One Life to Live”. Em 1998, aos nove anos, dublou Dot, uma jovem formiga, na animação “Vida de Inseto”, da Pixar. O trabalho também rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

Em 2000, participou de “Duelo de Titãs”, ao lado de Denzel Washington. O reconhecimento mundial, porém, veio em 2006, quando passou a interpretar Claire Bennet na série “Heroes”, da NBC. A personagem, uma líder de torcida com superpoderes, se tornou um dos principais papéis de sua carreira.

Anos depois, Hayden viveu a cantora country Juliette Barnes em “Nashville”. A atuação lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014. No cinema, a atriz também ficou conhecida pela franquia “Pânico”. Ela interpretou Kirby Reed em “Pânico 4”, de 2011, e voltou ao personagem em “Pânico VI”, lançado em 2023. Também participou de “As Apimentadas”.

VEJA MAIS

image Morre Chelo Rodríguez, atriz de 'A Usurpadora', aos 84 anos
A atriz, afastada há 10 anos da TV, lutava contra câncer e esclerose lateral amiotrófica, além de outras complicações


image Morre a atriz Clodd Dias, de 'Manhãs de Setembro'
O diretor teatral Ruy Cortez prestou homenagem e destacou a importância de Clodd para a cultura brasileira


image Morre Rosa May Sampaio, designer de interiores e mãe da atriz Guilhermina Guinle

Problemas pessoais

Ao longo da vida, a atriz também falou abertamente sobre questões pessoais. Em seu livro de memórias, “This Is Me: A Reckoning”, Hayden abordou a fama desde a infância, a maternidade, a saúde mental, o vício em drogas e álcool e a morte do irmão mais novo, Jansen Panettiere, em 2023.

Hayden era mãe de Kaya Evdokia Klitschko, filha de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. A atriz havia cedido a guarda da menina ao pai enquanto enfrentava problemas relacionados à saúde mental e à dependência química.

Com mais de três décadas de carreira, Hayden Panettiere deixa trabalhos marcantes na televisão, no cinema e na música, especialmente em “Heroes”, “Nashville” e “Pânico”.

Último trabalho

A aparição mais recente de Hayden Panettiere foi no thriller psicológico “Sleepwalker”, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, ela interpreta uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

cultura

hayden panettiere
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA PARAENSE

Festival Novíssimo leva cinema independente a Tucuruí e Belém com programação gratuita

Mais de 700 obras de todo o Brasil foram inscritas para a terceira edição

17.08.26 17h40

OPORTUNIDADE

Curso gratuito de gastronomia e empreendedorismo chega a Uruará voltado para mulheres

Projeto Gastronomia do Amanhã oferece aulas práticas, palestras e certificação para participantes no sudoeste do Pará

17.08.26 16h23

MÚSICA

Pitty anuncia novo álbum homônimo, primeiro disco de inéditas em sete anos

O projeto reúne tem direção geral assinada pela própria cantora

17.08.26 16h03

CINEMA

'Antártida' abre o Festival de Cinema de Gramado com alta tecnologia e elenco estrelado

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ator Gero Camilo e a roteirista Claudia Jouvin falam sobre a tecnologia do longa "Antártida" e o carinho por Belém durante a gravação da série "Brega Story".

17.08.26 13h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAFÁ 50

Fafá de Belém leva 50 anos de carreira a uma noite de emoção no Palácio dos Bares

Gravação do projeto audiovisual que celebra os 50 anos de carreira e os 70 anos da cantora reuniu artistas, familiares e fãs de diferentes gerações em Belém

17.08.26 23h23

Novela Turca

Confira 12 séries turcas para assistir em Português em 2025

Seriados turcos estão fazendo sucesso internacional, principalmente entre os brasileiros

05.02.25 16h00

Mara coloca à venda peças da época em que apresentava o 'Show Maravilha'

17.08.26 22h02

FAMOSOS

Arthur Aguiar anuncia que será pai pela terceira vez

O casal afirmou que decidiu esperar os primeiros meses da gestação para fazer o anúncio

16.08.26 15h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda