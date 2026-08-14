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Morre Chelo Rodríguez, atriz de 'A Usurpadora', aos 84 anos

A atriz, afastada há 10 anos da TV, lutava contra câncer e esclerose lateral amiotrófica, além de outras complicações

Estadão Conteúdo

Chelo Rodríguez, atriz que interpretou Verónica na versão venezuelana da novela A Usurpadora (RCTV, 1971), morreu aos 84 anos. De acordo com a People espanhola, ela havia sido diagnosticada com câncer, mas a causa da morte não foi revelada. O velório aconteceu na quinta-feira, 13, em La Guairita, Caracas, na Venezuela.

A atriz estava afastada do trabalho havia cerca de dez anos. Chelo foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença que provocou uma perda gradual de força e dificuldades para realizar atividades cotidianas. Nos últimos anos, o quadro de saúde se agravou progressivamente.

A situação ficou mais delicada a partir de março, quando a atriz revelou estar em tratamento contra um câncer.

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Em um vídeo publicado pelo Imágenes de Diagnóstico Avançado (IDACA), centro médico especializado em diagnóstico por imagem e radiologia, Chelo se mostrou confiante em sua recuperação. "Sei que vou superar isso", disse no vídeo compartilhado no primeiro semestre deste ano.

Sua última aparição na televisão aconteceu em 2008, na produção ¿Vieja, Yo?. Ao longo da carreira, ela se tornou uma das grandes estrelas da teledramaturgia venezuelana e um dos nomes marcantes da chamada "era de ouro" das telenovelas no país.

Nascida na Galícia, na Espanha, Consuelo Rodríguez Álvarez adotou o nome artístico de Chelo e vivia em Caracas desde a adolescência, quando iniciou a carreira como modelo.

Além de A Usurpadora, ela interpretou a personagem-título de Rafaela (1977) e integrou o elenco de produções de destaque da teledramaturgia venezuelana, como María del Mar (1978), La Revancha (1989) e Engañada (2003).

Versão original de 'A Usurpadora'

Embora a versão mexicana de A Usurpadora tenha alcançado fama internacional - com diversas exibições no Brasil e Gaby Spanic nos papéis das gêmeas Paulina e Paola Bracho -, a história original foi produzida na Venezuela, em 1971, com as personagens Alicia Estévez e Rosalba Bracho.

Na versão venezuelana, Verónica, personagem interpretada por Chelo Rodríguez, era uma secretária da fábrica da família Bracho e mantinha um relacionamento amoroso com Carlos Daniel Bracho. Na adaptação mexicana, o papel ficou com Adriana Fonseca.

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Palavras-chave

CHELO RODRÍGUEZ/MORTE
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