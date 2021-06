Grupo Frutos do Pará faz live neste sábado

Com as apresentações da quadra junina prejudicadas por conta da necessidade de distanciamento social, alguns grupos parafolclóricos tiveram que se reinventar neste mês de julho para manter a tradição da quadra junina.

Este é o caso do "Frutos do Pará" que migrou suas apresentações para a internet. O projeto já está na sua sétima edição, alcançando um público médio de mais de 20 mil pessoas.

Neste sábado, a apresentação terá como foco o projeto "Heranças culturais que precisam ser preservadas" e a transmissão ocorrerá a partir das 17h pelo perfil do Facebook do grupo.

O projeto foi selecionado no edital Pontos e Pontões de Cultura - Lei Aldir Blanc Pará, e contará com um repertório bem típico da quadra junina executado pelos músicos do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará.

O projeto tem o objetivo de abrir espaço para mestres de carimbó e grupos coirmãos divulgarem seu trabalho. "Sempre temos três convidados participando, mas excepcionalmente nesta live o grupo será a única atração. Prometemos um repertório exclusivo para a quadra junina", afirma o grupo no material de divulgação.