Gretchen após morte do filho de Walkyria Santos: ''Haters, vocês mataram o filho da minha amiga"

Após a morte trágica do jovem Lucas Santos, filho da cantora de forró Walkyria Santos, muitos famosos usaram as redes sociais para lamentar a tragédia e fazer desabafos sobre a crueldade que a internet pode chegar hoje em dia.

Em registro da cantora no instagram, ela explica que o filho tirou a prória vida após publicar um vídeo beijando seu amigo no TikTok. "Hoje eu perdi o meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. Tem alguns vídeos dele, ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente. E achou que as pessoas iam achar engraçado, mas não acharam e destilaram ódio" explicou Walkyria.

"As pessoas deixaram comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida, estou desolada e acabada. Estou sem chão. Estou aqui como uma mãe. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicológico. Mas foram os comentários nesse TikTok nojento que fez com que ele chegasse a esse ponto", lamentou.

Indignada com o caso, Gretchen, que costuma rebater comentários maldosos de seguidores sobre sua aparência, gravou um vídeo no Instagram, demonstrando repúdio aos chamados “haters”, pessoas que destilam maldades na internet. A cantora questionou ainda qual a motivação de xingar os outros nas redes sociais: “Para que? Para ganhar cliques na internet? Quanto vale a vida de uma pessoa?". Confira o desabafo:

Além da mãe do Thammy, outros famosos também demonstraram revolta com o caso e solidariedade à Walkyria. Veja: