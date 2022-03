Giullia Buscacio e Vitão curtiram shows juntos no carnaval

Giullia Buscacio e Vitão foram juntos ao “Festival Auê”, no último fim de semana, como um casal. Eles assistiram juntinhos ao show de Gloria Groove, emendaram um de Marina Sena e foram embora juntos. Os dois mantiveram a discrição e não posaram juntos para fotos.

O artista, de 22 anos, lançou o clipe de "Pensei Melhor" com participação de Giullia. No vídeo, o clima de paquera. No início do mês passado, os dois já tinham sido vistos aos beijos na capital paulista para a gravação deste trabalho.