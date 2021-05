Gio Ewbank e Bruno Gagliasso adotam burro resgatado de maus tratos

A família que já tinha três crianças, cinco cachorros e um gato, agora ganhou nada menos de um burrinho como novo integrante. Sim, o clã dos Ewbank Gagliasso não pára de crescer. A chegada do novo novo animal de estimação da casa foi anunciada nesta sexta-feira (21), pela apresentadora Giovanna Ewbank. Em seu perfil do Instagram ela postou fotos e vídeos do mascote ao lado de um pequeno texto de apresentação.

"Bom dia!! Deem boas vindas ao novo integrante da família. Esse é o Einstein, um senhor burrinho de vinte anos que passou vida toda sendo muito maltratado, mas nossos amigos do @garranimal o resgataram, estão cuidando mto bem dele e logo mais ele vem pro nosso @ranchodamontanha!", escreveu Giovanna.

"Não vejo a hora dele chegar em um lugar lindo, onde vai poder brincar livremente e aproveitar a vida como ela deve ser. Seja bem vindo amorzinho, aqui vc terá sempre muito amor e carinho!", completou. Einstein vai ficar alojado casa de campo da família, localizada em Membeca, Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.