Gilberto, do BBB21, foi perseguido e atacado pelo pai

O participante do Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira, teve um passado violento. Isso é o que conta sua mãe, Jacira Santana, ao falar das agressões do pai contra ela e o filho. O homem chegou até a jogar uma bomba na casa em que vivia. Ele, dependente químico, duvidava que o economista fosse seu filho legítimo.

“Eu sofria violência doméstica do pai dele e inclusive precisei fugir para São Paulo por um tempo para escapar. Nessa época, o Gilberto tinha quatro anos e ficou morando com a minha sogra. O pai achava que ele não era filho dele pelo fato de ter nascido mais claro. Com isso, ele também apanhava e sofria perseguição”, revela Jacira durante entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Quando descobriu sobre os maus-tratos, a mãe de Gilberto voltou para perto dos filhos, o que fez com que eles passassem momentos difíceis juntos. “O pai continuou a nos perseguir. Uma vez ele chegou a atirar uma bomba na cozinha da casa em que estávamos vivendo. Foram tempos de muito sofrimento, e o Gilberto guarda muitas mágoas e traumas de tudo isso até hoje. Depois de um tempo, consegui me separar de vez e criei meus três filhos sozinha", conta.