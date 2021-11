Galeria Silveira Athias recebe primeira exposição individual de Tadeu Lobato

O Espaço Cultural Silveira Athias recebe pela primeira vez a exposição individual do artista Tadeu Lobato que apresenta "Unheimlich: O Silêncio geométrico da casa". A mostra segue aberta para visitação do público até o dia 18 de dezembro com entrada franca gratuitamente, de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e 15h às 18h.

A exposição de Tadeu Lobato será a primeira exposição individual do Espaço Cultural Silveira Athias, escritório de advocacia que possui estreita relação com o fomento e divulgação da arte paraense, tendo entre seus sócios colecionadores que estimulam a produção e circulação de obras artísticas no estado do Pará e nacionalmente.

A exposição dialoga com o acervo da coleção do escritório Silveira Athias, as quais não foram retiradas das paredes da galeria, possibilitando intensa interlocução com as obras de Tadeu Lobato. "Unheimlich: O Silêncio geométrico da casa" reinventa o espaço da galeria, proporcionando uma experiência sensorial através da sinestesia de cores, sons, texturas que trazem emoções e memórias do artista, que passa nesta exposição a trabalhar uma linguagem experimental inédita em sua carreira.

"O meu trabalho é de diálogos. É uma relação dialógica. Porque eu não acredito que não tenha diálogos. E aí se estabelece no caso dessa exposição eu fiz um diálogo com as múltiplas linguagens. Essa linguagens passam pelo teatro, passam pelo cinema, passam pela literatura, porque a literatura no meu trabalho é fundamental, pela pintura, pelo desenho, pelo objeto, pela escultura. Enfim, é uma grande costura, é um grande delírio geométrico", explica o artista.

A nova exposição conta com curadoria do advogado e colecionador de arte Thiago Lima de Souza. "O Tadeu Lobato era um artista que não expunha há algum tempo, e sabíamos que tinha algo que precisava mostrar para a sociedade. Primeiro, ele relutou um pouco, mas depois entendeu. Essa exposição interage com o espectador", assegura. Ele adianta que a exposição superou as expectativas. "As repercussões foram muito boas, a receptividade das pessoas foi muito boa, de muitos elogios desse experimentalismo, montagem de luz, e sons, para além do meramente visual", contou.

Tadeu Lobato conta que o diálogo foi fundamental para construir a exposição juntamente com o curador. "A exposição apesar de ter todas as costuras de linguagens é uma instalação. Eu fiz da tipografia um percurso poético que resultou em uma grande instalação e o curador que é o Thiago Lima Souza foi uma pessoa que me acompanhou e nos momentos em que o meu braço não chegava ele ia lá e clareava as coisas. Foi uma exposição compartilhada", elogia.

Exposição "Unheimlich: O Silêncio geométrico da casa"

Dias: segunda a sexta-feira

Horários: 9h às 12h e 15h às 18h

Encerramento: 10 de dezembro

Entrada franca.