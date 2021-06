Gaby Amarantos divide opiniões nas redes sociais

A entrevista da cantora Gaby Amarantos, que dividiu opiniões nas redes sociais é o principal tema do novo episódio do podcast Égua do Babado! apresentado esta semana por Marly Quadros e Bruna Lima.

O assunto ficou entre os mais comentados na internet, principalmente entre os paraenses, alguns concordando que a violência é grande em Belém e outros achando que a cantora, que estreou como técnica no programa 'The Voice Kids'.

Confira também os rumos de que os ex-BBs Carla Diaz e Arthur Picoli teriam reatado o namoro iniciado no reality e o desabafo da irmã de Gil do Vigor, que afirmou ter sido vítima de preconceito em loja de bolsas finas, e da cantora Claudia Leite, que passou por situação parecida no início da carreira.