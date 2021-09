Funarte lança cinco editais totalizando mais de R$ 4 milhões

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) publicou cinco diferentes editais para incentivar projetos de diferentes áreas artísticas, totalizando R$ 4,05 milhões em ações de fomento.

Foram publicados os concursos Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2021, com investimento de R$ 2 milhões; Prêmio Festival Funarte Acessibilidança Virtual, com R$ 870 mil; 16º Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia, com R$ 530 mil; 10ª edição do Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça, com R$ 150 mil; e a 24ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com R$ 500 mil.

Os editais foram publicados nesta semana e as inscrições para todos os concursos e chamadas da entidade podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.funarte.gov.br, na página de Editais.

Os concursos voltados ao circo, dança, fotografia e artes plásticas estão com inscrições abertas até 25 de outubro, já o de música tem inscrições até 24 de setembro.

O secretário especial de Cultura, Mario Frias, disse que é a primeira vez que a cultura lança editais específicos em vários segmentos da cultura brasileira. “Os editais irão promover a nacionalização da nossa cultura, o fomento para os mais variados artistas, além de incentivar as empresas e os profissionais locais, levando mais emprego e renda a todas as regiões do País”, disse.