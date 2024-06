Fruto Sensual abre primeiro show do Parárraiá nesta sexta-feira (14/06)

A banda Fruto Sensual já está no palco do 'Parárraiá' tocando seus maiores sucessos e embalando o público que lotou o Mangueirão na noite desta sexta-feira (14). O grupo será o único regional que estará se apresentando no segundo dia da programação.

Valéria Paiva, cantora do grupo, concedeu entrevista antes de subir para sua apresentação e falou sobre a felicidade de estar participando da 1ª edição de um evento tão grandioso.

“Espero que seja o primeiro de muitos, de grandes artistas que representam a nossa cultura paraense, e é muito importante pra mim ta aqui também e fazer parte de tudo isso. Espero que o público ame tudo que a gente ta preparando”, destacou a artista.

Legenda (Foto: Thaís Neves)

Ainda hoje, os visitantes do Parárraiá vão receber os shows de Hugo e Guilherme, Wesley Safadão e Matheus Fernandes.