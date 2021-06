Frank Aguiar participa especial de São João da live Égua do Babado

O cantor Frank Aguiar foi o convidado especial da live "Égua do Babado" desta quarta-feira (30) no perfil do Instagram do portal OLIBERAL.COM. O artista revelou que está preparando um centro de estudo e autoconhecimento.

"Eu estou empreendendo um centro empresarial, um espaço local para desenvolvimento humano, para as que querem se conhecer melhor, fazer um mergulho para dento de si. Lá vão estar todos os melhores mentores do país", contou. O artista disse que a pandemia o tirou do lugar e mexer com ele para fazer várias coisas diferentes.

"Eu tenho feito muitos cursos de desenvolvimento humano, de inteligência emocional e mexendo muito nessa coisa de evolução em todos os pilares da vida. Isso tem me ajudado muito", explicou. O intuito de Frank é que as pessoas possam exercitar mais a espiritualidade e conexão consigo mesmas.

Frank disse que gosta muito do Pará, pelo povo ser bem próximo dos nordestinos. "O Pará é essa essência toda. Quero voltar assim que passar essa pandemia que eu sei que vai passar", falou. Frank diz que hoje conhece o legado que carrega.