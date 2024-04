Fotógrafa Walda Marques inaugura mostra em Belém e leva público para desvendar mistérios da floresta

Com a intenção de transportar o público para uma jornada de mistério envolvendo o coração da natureza, fotógrafa Walda Marques estreia nesta terça-feira (30/04), a exposição “No Meio do Mato”, que terá visitação gratuita aos clientes da Casa Namata, localizada na avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Batista Campos, em Belém. A vernissage ocorrerá a partir das 19h, mas a mostra ficará aberta durante um mês em diferente horários de visitação: de terça a sexta-feira, de 15h às 23h; e aos finais de semana, de 8h às 23h.

Além da abertura, coincidir com o Dia Internacional do Jazz, a exposição contará com uma apresentação musical de Felipe Siqueira, em homenagem à música instrumental. "A casa vai se abrir para homenagear as artes", destacou Walda.

Walda revelou que o convite para a exposição surgiu dos próprios responsáveis pelo estabelecimento. A partir da oportunidade, a fotógrafa passou a elaborar a mostra. Com a criatividade a flor da pele, Marques decidiu revisitar uma memória antiga, e diga-se de passagem aterrorizante, e transformá-la em arte.

“É a primeira vez que trago essas fotos; uma ou duas que usei em outro projeto e estou reutilizando, e as outras oito fotos restante são inédias. Na verdade, é uma pequena mostra de fotografia”, adiantou a fotógrafa.

Em conversa com o Grupo Liberal, a fotógrafa que contou que a inspiração da mostra remota a uma experiência que Walda viveu há muito anos, quando se perdeu no meio de uma floreta em Faro, no oeste paraense, acompanhada de alguns amigos. “Passamos horas pedidos e era uma agonia muito grande. Então, trago o público para dentro da floresta”, explicou a artista.

Composta por uma sequência de dez fotografias, a exposição apresenta uma narrativa visual que retrata a agonia e o mistério vivenciado por Walda, durante as horas em que esteve perdida na floresta. Na ocasião, a fotógrafa e seus amigos sentiram-se amedrontados ao escutar gritos de pássaros e ouvir passos em um ambiente tão escuro.

“É um trabalho fictício nas imagens, porque não é real, não é onde eu estava lá. É uma interpretação dessa minha vivência”, esclareceu Marques.

Para prender a atenção dos visitantes, Walda optou por utilizar fotografias em tamanho real, destacando-as pela intensidade das cores e pela atmosfera que remete aos sentimentos de medo, admiração e encantamento experimentados diante da imensidão da natureza.

“Essas fotos têm uma pegada muito forte de cor, é uma sequência colorida, apelativa de cor. Como no meio do mato você não enxerga, é uma sequência de [fotos] que remetem ao ‘olhar de bicho’, que eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que os animais a noite dilatam a pupila como a máquina fotográfica para entrar a luz”, acrescentou Walda.

Com boas expectativas para a estreia da mostra, a fotógrafa espera que “No Meio do Mato” seja uma oportunidade para o público se emocionar com a sua interpretação da natureza. “Quando você entra na floresta, passa a ver o local como um espaço de mistério, magia, medos, porque não se enxerga nada quando anoitece e, por interpretar as ‘imagens’ de outras maneiras também”, pontuou a artista.

Ao escolher exibir sua obra fora do ambiente convencional de galerias, a fotógrafa busca proporcionar uma experiência única aos espectadores, alinhada com a proposta cultural do espaço onde será organizada a exposição. "Eu gosto de expor fora. É o quarto trabalho que eu não exponho em galeria. Eu gosto muito de fazer um trabalho no ambiente fora de galeria", afirmou.

Expectativas

Segundo a paisagista e idealizadora do projeto Casa Namata, Ana Carla Feitosa, o convite para Walda expor no espaço surgiu da admiração que a mesma sente pela fotógrafa. “Esperamos que o público possa sentir a força e a potência da arte paraense e feminina, representada por ela, de forma única e irretocável”, afirmou Ana.

Para Rafael Conceição, sócio do projeto, levar a cultura e arte para um grande público, em um formate de galeria contemporânea, só traz orgulho e satisfação para os envolvidos. “Queremos causar uma surpreende e impactante encontro com a arte contemporânea paraense aos visitantes”, adiantou.

SERVIÇO

Walda Marques apresenta a exposição “No Meio do Mato”

Data: de 30 de abril até dia 30 de maio;

Horário: terça a sexta-feira, de 15h às 23h; e aos finais de semana, de 8h às 23h;

Local: Casa Namata, no bairro da Batista Campos, em Belém;

Entrada gratuita para clientes.