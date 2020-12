Filho de Renato Russo presta depoimento para a polícia

Na quarta-feira (9) apreenderam em uma gravadora localizada na capital fluminense, versões de música e uma música inédita de Renato Russo. A ação se deu pelo desdobramento da "Operação Será”. No total foram encontrados 91 áudios na gravadora.

O acervo musical está no nome do produtor Marcelo Fróes, contratado no ano 2000, pelo pai de Renato Russo para fazer um inventário de todo o material produzido pelo cantor. Porém, de acordo com a investigação, o inventário nunca foi apresentado para a família e teria sido entregue a para a EMI Music.

Giuliano Manfredini, que tem os direitos autorais de boa parte da obra do pai, foi quem fez a denúncia já que o material se encontrava fora de seu domínio.

A Operação Tempo Perdido é coordenada por um agente da Polícia da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). O objetivo é localizar e entregar ao legítimo proprietário material inédito.