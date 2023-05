Festival Tributo a Bob Marley 2023 será realizado pela primeira vez no Ver-o-Rio

No domingo (21), a Associação Paraense da Cultura Reggae realizará a 26ª edição do Festival Tributo a Bob Marley 2023, um evento dedicado a celebrar o maior ícone da cultura reggae. De forma inédita, o festival será realizado no Complexo Turístico Ver-o-Rio, a partir das 10h e contará com apresentações de bandas, DJs, Equipes de Vinil e Movimentos Reggae.

Para participar do festival, basta doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado às campanhas solidárias dos movimentos Reggae de Belém. Há mais de 25 anos, o festival é realizado na capital paraense e se tornou um dos maiores eventos beneficentes, arrecadando toneladas de alimentos para várias instituições. Além de ser um ato de manifestação cultural, reunindo bandas locais, nacionais e internacionais, colecionadores de vinil e movimentos reggae.

Segundo o coordenador do evento, Roberto Pinheiro, Belém tem uma linda história com o reggae. “Desde a instigante presença dos pioneiros, que a partir da aquisição de discos em vinil, que chegavam a Belém na bagagem de marinheiros provenientes do Caribe, contribuíram para pavimentar a longa estrada que esse ritmo musical trilhou em nosso estado”, detalhou.

Roberta explica ainda que o Tributo a Bob Marley tem entre seus principais fundamentos, manter viva a memória desses pioneiros. “Através de rodas de conversa, oficinas, projeção de vídeos e exposições, realizadas nos períodos que antecedem o festival, nós reacendemos essas memórias”.

Roberta ressalta que o festival ganhou um grande papel de relevância social e turística, atraindo caravanas de diversas regiões para prestigiar o evento. “Ele se destaca como um dos maiores festivais da região Norte do Brasil. E tem o objetivo de conscientizar a sociedade, especialmente os jovens, sobre importantes temas culturais e sociais”, concluiu.

Recentemente, o Festival Cultural Tributo a Bob Marley Pará foi credenciado e está apto em busca de patrocínio através da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Pará. Essa conquista abre portas para futuras edições ainda mais grandiosas. Hoje a organização conta com o apoio institucional da FUMBEL e da SECULT.

Agende-se

"Festival Tributo a Bob Marley"

Data: 21/05

Hora: a partir das 10h

Local: Complexo Turístico Ver-O-Rio