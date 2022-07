Festival de verão de Marudá reúne atrações locais e nacionais

O verão no nordeste paraense vem com tudo nos dias 22, 23 e 24 de julho. O festival “Pé na Areia” será realizado na praia de Marudá com shows de Jesus Luz, Aldair Playboy, banda Bregaço, Navibe, Play 7, Vini Oliveira e muito mais. Será o primeiro evento musical no município reunindo artistas locais e nacionais.

Uma das principais atrações confirmadas, o cantor Aldair Playboy não poupa elogios ao Estado. “Eu amo o Pará. Sempre são shows incríveis. Confesso que até me espanto com tanto carinho do povo paraense. E é em todo os lugares, viu. Seja em Belém, Santarém. Já fiz show em Tucumã, Novo Processo, Tucuruí, Castanhal. Se falar aqui as cidades por onde passei a lista vai ser grande, conheço bem o Pará e adoro o carinho do público paraense”, afirmou.

Empolgado com o repertório atualizado, Aldair garante que sempre procura levar ao público os sucessos pedidos. “Tem um pouco do que a galera está curtindo atualmente, as músicas do momento. Óbvio que meus sucessos não podem faltar. O público vai a loucura quando toco ‘Pode Me Bloquear’, ‘Combate’, ‘Amor Falso’. Tenho tido uma resposta incrível da minha atual música de trabalho ‘Safadeza Com Amor’. Vejo gente fazendo a dancinha ali embaixo. É muito legal assistir! E tem também um pouquinho do Aldair Playboy das antigas, que também é bastante pedida. É um show pra frente, alegre, contagiante. Galera não fica parada não”, garantiu o cantor.

Os mais recentes trabalhos do cantor paraibano vieram de um EP gravado em Fortaleza, no final de 2021. “Nesse trabalho, eu lancei algumas músicas como ‘Rosinha’ e ‘Tuco Tuco’, essa última feat com a MC Mari. Ainda tenho algumas faixas inéditas desse trabalho para lançar. E o próximo single eu já adianto que é com a Mc Danny. Um feat que geral vai curtir. Em agosto agora sai em todas as plataformas digitais e também no Youtube. Sigo atualizando repertório com lançamentos dos meus CD Promocionais lá no ‘Sua Música’. E muitas outras novidades que irei divulgando ao longo do ano nas minhas redes sociais”, concluiu.

Aldair Playboy é natural da Paraíba. O cantor de 26 anos iniciou sua carreira musical em 2010. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas no início, o artista conseguiu se destacar no movimento que ficou conhecido como "Batidão". Fã de Wesley Sfadão, o artista acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. No Youtube, o paraibano já possui duas das famosas plaquinhas do stream de vídeo.

Agende-se

“Pé na Areia” – Marudá

Data: 22/07 a 24/07

Hora: 20h

Local: Praia de Marudá

Mais informações: (91) 9 8454-4908