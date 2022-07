Festival Estadual de Teatro visa incentivar e movimentar o cenário artístico paraense

Incentivar e movimentar o fazer teatral no Pará foram os principais intuitos do Festival Estadual de Teatro, que chega em sua XXXIII edição de quarta-feira (13) até o dia 17 de julho, a partir das 19h, na Escola Emília Clara em Marituba. O evento contará com um total de vinte espetáculos de todas as regiões do estado do Pará, com entrada gratuita, sendo quatro peças por noite, com diversos temas abordados.

Segundo o diretor Fernando Rassy, “o festival surgiu há 34 anos como forma de incentivar através de premiações, os grupos de teatro da cidade. E também para que haja uma movimentação no meio cultural, tanto da cidade quanto nos interiores, para que haja mais incentivo também do poder público nessa área. O festival é uma ferramenta importante porque não se prende apenas na cidade, mas principalmente no interior porque tem espaço para todos. Então esse apoio é fundamental. A cultura paraense tem seus artistas por todo o canto, e isso não se enquadra apenas no teatro, mas como na dança, nas pinturas e afins. Então o processo de fazer cultura precisa ser abrangente. O ser humano é o centro do teatro, da arte, que também é uma alternativa para salvar vidas e possíveis caminhos errados dos nossos jovens”, explicou.

Fernando destacou também sobre a diversidade dos temas do evento. “Nós tivemos o cuidado de abranger todos os tipos de público. Os espetáculos falam sobre o negro, sobre as mulheres, sobre a comunidade LGBT, sobre crianças. O público pode esperar uma grande diversidade de temas e discussões, principalmente com apelo social através da arte e do respeito. Haverá também comédia, reduzimos a quantidade de dramas porque o mundo já está muito pesado, saímos de uma pandemia muito difícil para as pessoas então eu acho importante a gente usar a arte ao nosso favor, saber conduzir com alegria. É possível fazer críticas relevantes através do humor, da arte de sorrir”, ressaltou o diretor.

Agende-se

XXXIII Festival Estadual de Teatro

Data: 13/07 a 17/07

Hora: 19h

Local: Escola Emília Clara (Marituba)