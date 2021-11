Festa internacional reúne atrações africanas na capital paraense

Neste sábado, 20, é celebrado em todo o país, o Dia da Consciência Negra. A data, entre outras coisas, chama atenção para a necessidade de se combater o racismo na sociedade. Foi justamente por conta disso que uma turma de estudantes e ex-estudantes estrangeiros, da Universidade Federal do Pará (UFPA), principalmente oriundos de países do continente africano, em parceria com a loja Hounsou Store, organizou a Festa Africana para marcar o dia. O espaço escolhido foi o Valhalla Tavern, a partir das 20h.

A festa pretende reunir pessoas de várias nacionalidades, como estudantes vindos do Benin, São Tomé e Príncipe, Gana, Senegal, Guiné Bissau, Guiné Equatorial e República Nacional do Congo, mas também de países americanos como Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, Jamaica e Haiti e europeus, como da França.

“O nosso objetivo principal é promover o intercâmbio cultural entre o Brasil e os países do continente africano, com o intuito de apresentar essa diáspora presente na Amazônia e que poucos conhecem", explica o Israël Sèwanou Hounsou, formado em Ciência da Computação e mestre em Educação, Política e Sociedade pela UFPA, natural do Benin e um dos organizadores do evento.

A pista de dança será comandada por música mecânica, apresentações ao vivo e set list de DJ convidados. "Vamos ter ritmos com o Kuduro, Kizomba, Zouk, Afro House, Azonto, DanceHall, Amopiano, Reggaeton, Funk e muito mais", garante.

Entre os DJs convidados estão Ailton, de São Tomé e Príncipe e o DJ Migusta do Brasil. A programação contará ainda com uma apresentação de dança pelo grupo musical "As Santolas", de São Tomé e Príncipe. "As pessoas podem ir com a roupa que se sentirem a vontade, inclusive trajes típicos. Além disso, vamos ter todos os tipos de músicas, mas em especial, as africanas e muita dança", afirma.

A gastronomia será representada por comidas típicas de alguns países como o acarajé, do Benin e a cachupa, de Cabo Verde. A concepção da festa, segundo ele, foi da diáspora africana que está presente na Universidade e na Amazônia como um todo.

Para ele, a festa tem um significado especial. "Será uma celebração para o mês da Consciência Negra, no intuito de empoderar nossos irmãos afrodescendentes e sensibilizar a população inteira a praticar o respeito entre si, de aceitar a si mesmo e ao próximo como a Mãe África sempre faz", avalia.

Ele frisa, no entanto, que a festa irá primar pela diversidade. "Qualquer pessoa, independente da origem, da cor de pele e do gênero pode participar, afinal é a Mãe África que está presente para acolher a todos a todos", diz.

Agende-se:

Festa Africana para celebrar o Dia da Consciência Negra

Data: Sábado (20), a partir das 20h

Local: Valhalla Tavern - Tv. Benjamin Constant, 1329

Para participar basta enviar um pix pelo número (91) 98183-4397 no valor de R$ 15 (antecipado) e R$ 20, na hora, para a organização do evento incluir nome na lista de participantes

Informações: Instagram @hounsoustore