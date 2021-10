Fernanda Pessoa conseguiu gravar a primeira música da carreira após uma postagem no Instagram

A cantora paraense Fernanda Pessoa lançou nesta sexta-feira (1) a música autoral “Agora te entendo, Belchior?”, que mistura a Nova MPB ao Groove e Indie Pop. A faixa foi gravada em São Paulo e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Movida pela paixão musical, Fernanda Pessoa fez uma postagem para a Agulha Produções, sediada em São Paulo, contando que o seu sonho era que os vídeos compartilhados por ela no Instagram pudessem ser vistos por algum produtor da casa e que gostassem da sua voz.

O produtor Gustavo Arruda, guitarrista e vocalista da banda de indie pop nacional “Plutão Já Foi Planeta”, que já tocou no Lollapalooza e no Rock In Rio, leu o comentário e respondeu: “Oxiii!! Já assisti e amei!! Manda msgs no Direct, bora produzir uma!?”, depois da conversa, a cantora comprou a passagem só de ida para São Paulo e, assim que mostrou a primeira composição, Gustavo e Rodrigo Cunha, também produtor da Agulha Produções, gostaram e deram início ao processo de gravação.

Fernanda começou cantando na igreja quando criança e em 2019 fez um show solo no Teatro Waldemar Henrique. O single é o primeiro lançamento da cantora, que já programa o futuro lançamento de seu EP com cinco músicas.

“Me inspirei na trajetória de vida e discografia do Belchior. Na letra, quero transparecer a ideia do quanto a gente se torna alguém que sufoca os sonhos da gente. O mundo nos força a silenciar a nós mesmos, mas a arte resiste para nos lembrar que precisamos dar vez e voz aos nossos sentimentos”, disse a cantora, que também compõe e ama escrever poesias.

Na bateria, o single conta com a participação de Renato Lellis, também integrante da Plutão, e que tocou por anos na banda do tropicalista Tom Zé. Hoje ele é o atual baterista da banda de Zé Ramalho.