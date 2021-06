Exposição revela olhar de Sebastião Salgado sobre Serra Pelada

O olhar do premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado toma conta a partir de hoje do Sesc Bauru, em São Paulo, através da exposição Gold - Mina de Ouro Serra Pelada. Na mostra, o público vai poder se deliciar com a sensibilidade dos mais de 50 registros feitos na década de 1980 pelo artista, que remete à realidade do maior garimpo a céu aberto do mundo, na região da Amazônia.

A exposição, que iniciou primeiramente no Sesc da Avenida Paulista, tem a curadoria de Lélia Wanick Salgado, responsável pela editoria e organização de todo o trabalho do fotógrafo, além de ser a co-fundadora da agência Amazonas Images e do Instituto Terra.

Na abertura do evento de hoje, o Sesc promoverá um bate-papo virtual a partir das 19h30 no canal do youtube, entre o garimpeiro e agricultor Etevaldo da Cruz Arantes e o fotógrafo e antropólogo indígena Edgar Kanaykõ Xakriabá. O encontro discutirá questões relacionadas ao garimpo, sustentabilidade e fotografia.

Segundo o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, exposições como essa são de extrema importância para reforçar a cultura brasileira e sua relação com a sociedade. "Ao trazer essa exposição, o Sesc reitera o seu compromisso com uma agenda cultural que revela relações entre habitantes e o planeta, e que, aliadas a pulsões distintas compõem o temperamento humano e servem como semeadura para terrenos geopolíticos e expressivos. Assim, corrobora com o propósito de exercitar olhares éticos e críticos, sobre acontecimentos fundamentais de uma história recente e que se relaciona intimamente com ambos, presente e futuro, que avistamos diante de nós".

A importância para a cultura da região vem sob o significado que a Serra Pelada traz para a história do Brasil. Através da descoberta acidental de ouro, o local atraiu diversos garimpeiros em busca do sonho de enriquecer. No meio dessa trilha entre a esperança e o caos, Sebastião empresta seu olhar para registrar o dia a dia dos trabalhadores, entre a vitória e as inúmeras frustações pelo caminho.

O conjunto das fotografias visa a reflexão e o olhar crítico sobre a história da mina mineira, que configura um passado recente possível relacionado com o presente e o futuro da humanidade e do planeta.

Exposição presencial com medidas de segurança – Vale destacar que devido a pandemia do novo coronavírus, o Sesc Bauru fará a exposição tomando todos os cuidados necessários para a proteção dos seus visitantes. A capacidade de atendimento das exposições foi reduzida para até 5 pessoas para cada 100 m², com uma distância mínima de 2 metros entre os visitantes e sinalizações com orientações de segurança foram distribuídas pelo local. A entrada na unidade será permitida apenas após confirmação do agendamento feito no portal do Sesc Bauru. A utilização de máscara cobrindo boca e nariz durante toda a visita, assim como a medição de temperatura dos visitantes na entrada da unidade serão obrigatórias.

Agende-se

Exposição Gold - Mina de Ouro Serra Pelada

Data: 09/06 até 30 de outubro de 2021

Hora: terça a sexta, das 8h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h

Local: Sesc Bauru



Agendamento de visitas: https://www.sescsp.org.br/b a uru