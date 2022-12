Exposição reforça nuances das cartas de tarot através da arte

A partir de dois anos de pesquisa sobre cartas de tarot, nasceu a exposição “Os Múltiplos e o Tarot”, promovida por onze jovens artistas e estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) qie trazem diferentes visões e significados sobre o mundo das cartas de tarot através da técnica de xilogravuras. A exposição contém 18 gravuras em seu recorte expográfico e será realizada na Casa de Vidro (Casa das Artes), no período de 08 a 20 de dezembro, com abertura dia 07 de dezembro às 19h, com entrada gratuita.

Durante o período da exposição, serão realizados diversos eventos de desdobramento: rodas de conversa, apresentação de trabalhos e palestras. O “MORDENTE – Núcleo de Pesquisa e Experimentação da Imagem Gráfica” é um Projeto de Extensão que recebeu o III Prêmio PROEX de Arte e Cultura/2021, portanto está em execução no presente ano de 2022. O projeto consiste na ativação do Laboratório de Gravura da Faculdade de Artes Visuais da UFPA, através de ações extensionistas. Dentre elas, a implementação da prática de “atelier livre” na universidade, através de encontros semanais abertos à participação de alunos, egressos do curso, artistas, pesquisadores e sociedade civil em geral.

Segundo uma das participantes, Laís Cabral, “nós somos um grupo de pesquisa que surgiu na UFPA, sob a coordenação da professora Elaine Arruda e temos dois anos de produção de pesquisa. E compreendemos que seria ideal terminar esse processo com uma exposição final do ano. Fomos amadurecendo a ideia e começamos a elaborar a exposição com base em todo aprendizado que tivemos esse ano. Então vamos começar a nos lançar nesse mercado das artes”, afirmou.

Laís ressaltou ainda que o “público pode esperar receber uma exposição de jovens artistas com o intuito de trazer toda sua poética através do seu trabalho. São 18 estilos em tamanhos interessantes, que trazemos dentro do tarot as nossas visões. Cada artista vai levar um pouco do seu aprendizado e arte. Todos podem visitar a exposição e vamos contar também com eventos paralelos que ainda podem somar ainda mais com nosso trabalho. Essa exposição está sendo viabilizada através de um prêmio que conseguimos dentro da faculdade”, concluiu a aluna e expositora.

Agende-se

Exposição “Os Múltiplos e o Tarot”

Data: 08/12 até 18/12

Local: Casa das Artes (Casa de Vidro - R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236)

Horário: Abertura: 19h às 22h (entrada gratuita) - Visitação: seg. - sex. das 9h às 17h (entrada gratuita)