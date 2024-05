Exclusivo: ‘A Iluminada’ Heloisa Périssé chega com novo espetáculo em Belém

A humorista, autora e atriz, Heloisa Périssé apresenta em Belém nos dias 04 e 05 de maio, “A Iluminada”. A nova comédia, com foco motivacional, será apresentada em duas sessões no Theatro da Paz.

No espetáculo, Heloisa Périssé coloca Tia Doro, no foco. A personagem que que existe há muito tempo através de esquetes, cenas curtas, veio para ser seu mais novo e duradouro espetáculo solo. O roteiro tem a sobrevivência da atriz após atravessar duas pandemias, a particular e a mundial. Esse furacão, deu a Heloisa a autonomia para falar de uma forma humorada sobre superação, vencer seus medos, ter coragem e confiança.

A comédia nada mais é que uma palestra quântica motivacional comandada por Tia Doro, que ao chegar no fundo do poço, faz o seu recomeço. Colecionando fracassos, a personagem se apoia na lei matemática de que menos com menos dá mais e passa pelo processo metamórfico de iluminação ao se transformar definitivamente na Tia Doro. “Peguei a merda e fiz em adubo!”, enfatiza a personagem.

“A Iluminada” já passou por diversos palcos, incluindo Portugal, com quatro apresentações. Lisboa, Braga, Póvoa de Varzim e Porto, inclusive foram em terras portuguesas que ocorreu a estreia do espetáculo.

Com mais de 20 anos de carreira, Heloisa Périssé é a rainha do humor. Com personagens marcantes e icônicos, agora ela levou o seu perfil leve para as redes sociais. E tem feito sucesso por lá! No Tik Tok são mais de 650 mil seguidores e 5 milhões de curtidas, os vídeos sempre cheios de improvisos, mostram a rotina e a vida cotidiana da artista. Junto com a filha, Luísa Périssé, elas falam sobre a relação e os desafios, claro, com vídeos regados a boas risadas.

Heloisa também é mãe de Antonia Farias. A artista é casada há mais de 20 anos com Mauro Farias.

No Instagram, Heloisa tem quase 2 milhões de seguidores.

Confira a entrevista exclusiva com a artista:

Heloisa, esse universo de coaches tem muitos seguidores e muitos críticos, como você avalia esse mercado em que pessoas ensinam outras a fazerem sucessos nas suas carreiras?

HP: Existem muitas pessoas que são sérias, como também existem muitas que não são, todo mercado é assim, eu acho que todas as pessoas que levam a sério esta profissão, ser coach ou ajudar ao próximo é uma coisa muito bonita, que funciona bastante, agora as pessoas tem que estar atentas, porque existem muitas pessoas que gostam de tirar vantagem da vulnerabilidade de quando você está precisando de uma ajuda. Eu acho que tem muitas pessoas interessantes, que quando você encontra alguém que faça esse trabalho com o coração e consegue te ajudar a colocar no caminho. É o que eu digo sempre, a gente tem que estar atento a quem seguir, quando alguém te faz uma crítica construtiva, você tem que ver o que essa pessoa construiu.

Se formos pensar em medidas motivacionais na vida, o riso seria uma alternativa?

HP: O riso é a melhor das alternativas, com o riso tudo fica mais leve, no final das apresentações as pessoas me falam, cheguei aqui triste, com problema e estou saindo leve, já conseguindo resolver meu problema...



As pandemias que foram pontes para “A Iluminada” também foram vivenciadas por muitas pessoas, achas que essas vivências “comuns” fazem o público se conectar com você?

HP: Totalmente! Existe muita identificação, as pessoas passam pelos mesmos problemas de formas diferentes, por isso através desta “minha palestra” motivacional, tento tirá-las do desconforto trazendo à superfície para que vejam que temos as soluções e que estão dentro de nós.



Heloisa, além dessa conexão com o seu público, estás te conectando também com um novo público, que é o das redes sociais, principalmente o do Tik Tok, que tem um perfil muito específico. Como tem sido essa recepção por um público mais novo, que busca por rapidez e dinamismo dos conteúdos?

HP: Tem sido maravilhoso, temos que acompanhar, se antes eram jornais, tvs, hoje é rede social, como eu digo eu não envelheço eu atualizo (risos).

No Tik Tok a gente também tem uma Heloisa mais livre, principalmente em conteúdos gravados com a Luisa, como tem sido expor essa Heloisa gente como a gente?

HP: Minha filha é maravilhosa, cheia de tiradas, improviso total, também não poderia ser diferente, sendo neta de Chico Anysio. E com ela tudo fica mais espontâneo e leve.



Como foi estender a Tia Doro para um espetáculo só dela?

HP: Tia Doro já existe faz tempo, em minha outra peça “Loloucas”. Eu já queria que fosse com esta personagem, mas a peça tomou outro rumo, guardei na gaveta a Tia Doro, que reapareceu em espetáculo solo, sendo uma iluminada.



“A Iluminada” é um espetáculo de três anos, mas bastante atual, achas que o público de forma geral, quer encontrar no outro a fórmula da felicidade e superar desafios?

HP: Sim. Estreei esta peça em outubro de 2021, abrindo com a turnê em Portugal no Teatro Tivoli pós pandemia. Tia Doro, é atual porque ela fala dos nossos medos, que é atemporal, tenta entrar lá no fundo das pessoas de uma forma leve, que precisa encontrar dentro de você e não no outro, por isso que com os mantras e os métodos saem do teatro pensando e exercitando, pois temos que ter coragem e confiança.

Agende-se

Data e horários: sábado (04), às 20h; domingo (05), às 18h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Ingressos disponíveis na bilheteria do Theatro da Paz e site da Ticket Fácil