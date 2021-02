Ex-paquita faz tatuagem em região íntima; confira

Aparentemente, tatuagem íntima virou moda entre as celebridades. A mais nova famosa a aderir à tendência foi a ex-paquita Miúxa Catia Pagonote, que fez o desenho de uma joia, complementando com a palavra "love" (amor em inglês) no bumbum, bem na marquinha.

A loira, de 43 anos, fez um registro do momento em seu Instagram e mostrou como ficou o resultado.

Outra que também tem uma tatuagem no bumbum é a Anitta. Na última semana, viralizou um vídeo de seu perfil no OnlyFans, site de conteúdo adulto, retocando a tattoo.

Confira a tatuagem de Miúxa: